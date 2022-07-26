Anneannesinin koluna yumruk atan çocuğa mahkemeden 1500 lira adli para cezası - Son Dakika
Üye Girişi

Anneannesinin koluna yumruk atan çocuğa mahkemeden 1500 lira adli para cezası

26.07.2022 11:48
Anneannesinin koluna yumruk atan çocuğa mahkemeden 1500 lira adli para cezası

İzmir'de, vefat eden annesinden miras kalan evin paylaşımı konusunda tartıştığı anneannesinin koluna yumruk attığı gerekçesiyle hakkında dava açılan 15 yaşındaki çocuk, 1500 lira adli para cezasına çarptırıldı.

İzmir'de, vefat eden annesinden miras kalan evin paylaşımı konusunda tartıştığı anneannesinin koluna yumruk attığı gerekçesiyle hakkında dava açılan 15 yaşındaki çocuk, 1500 lira adli para cezasına çarptırıldı.

İzmir'de yaşayan 15 yaşındaki K.K, annesinin 2021 yılında vefat etmesinin ardından annesinden kalan evde teyzesiyle yaşamına devam etti.

Mirasçılar arasında yer alan anneannesiyle evin paylaşımı konusunda anlaşamayan K.K, zaman zaman dayısı ve anneannesiyle bu konuda tartıştı. Geçen yıl ağustos ayında torununun oturduğu eve miras paylaşımı için gelen anneanne H.Ç, evde oturan kızı ve torunlarıyla münakaşa etti.

Erkek torunu K.K'nin koluna yumrukla vurduğunu ve yüzüne tükürdüğünü öne süren anneanne, hastaneden darp raporu alıp şikayetçi oldu.

Yürütülen soruşturma kapsamında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, çocuk hakkında, "üstsoya, altsoya eşe veya kardeşe karşı kasten yaralama" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

İzmir 1. Çocuk Mahkemesi'nde görülen davada, anneanne H.Ç'nin hastaneden alınan raporuna göre sol omzunda ödem oluştuğu belirtildi. Daha önce suç kaydı olmayan K.K, yargılandığı davada, miras nedeniyle çıkan tartışmada sinirlerine hakim olamadığını söyledi.

Mahkeme, çocuğu 1500 lira adli para cezasına çarptırdı.

"Çocuk olması nedeniyle ceza alt sınırdan verilip paraya çevrildi"

Müşteki avukatı Güney Çağatay Öz, AA muhabirine, aile içi şiddet olaylarının cezasız kalmadığını belirtti.

Bu tarz durumlarda sessiz kalınmaması gerektiğini vurgulayan Öz, "Türk toplumu olarak büyüklerimize saygımızı ve nasıl davranmamız gerektiğini ve ölçülerini ayırt etmemiz önemli. Bu şekilde anneannesine vuran bir torunun bu davranışını göz ardı etmek mümkün değil. Müvekkilin talebi doğrultusunda, yaşanan mağduriyetini mahkemede dile getirdik. Çocuk olması nedeniyle ceza alt sınırdan verilip paraya çevrildi." dedi.

YORUMLAR
500
Çogem'de Çocuklar Müzikle Mutlu Çogem'de Çocuklar Müzikle Mutlu
Kaynak: AA

Çocuk, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anneannesinin koluna yumruk atan çocuğa mahkemeden 1500 lira adli para cezası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:33 Dünyanın en ilginç hayvanlarından biri Kahramanmaraş'ta görüldü! Yaşamını hiç su içmeden sürdürebiliyor
12:28 ÖTV değiştirme yetkisi Bakanlar Kurulu'ndan alınarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verilmişti! CHP iddiasını geri çekti
12:02 Beyaz Futbol'da efsane sunucunun yeniden kadroya katılacağı iddia edildi
12:02 Ekonomistlerden Fed iddiası! 2022 sonuna kadar ABD'de faiz yüzde 4'e kadar çıkabilir
12:00 Milyoner kadın, 14 yaşındaki çocukla cinsel ilişkiye girdi! Hapisten çıkmak için kesenin ağzını açtı
11:53 Korku filmi gibi! Kambur balina tekneye böyle çarptı
11:52 Çoruh Nehri serinlemek isteyen genci hayattan kopardı
11:46 15 yaşında İngiltere'den kaçarak DEAŞ gelini olmuş! Genç kızın ibretlik sözleri dikkat çekti
11:31 1 yıldır küçük çocuğun zorla tutulduğu çöp evdeki Korece yazılarını kimin yazdığı ortaya çıktı
11:22 Çöp evde bulunan Muhammet'in annesi koruma kararına tepki gösterdi: Ortalığı yakarım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2022 13:19:47. #1.12#
SON DAKİKA: Anneannesinin koluna yumruk atan çocuğa mahkemeden 1500 lira adli para cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement