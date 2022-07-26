Anneannesinin koluna yumruk atan çocuğa mahkemeden 1500 lira adli para cezası

İzmir'de, vefat eden annesinden miras kalan evin paylaşımı konusunda tartıştığı anneannesinin koluna yumruk attığı gerekçesiyle hakkında dava açılan 15 yaşındaki çocuk, 1500 lira adli para cezasına çarptırıldı.

İzmir'de yaşayan 15 yaşındaki K.K, annesinin 2021 yılında vefat etmesinin ardından annesinden kalan evde teyzesiyle yaşamına devam etti.

Mirasçılar arasında yer alan anneannesiyle evin paylaşımı konusunda anlaşamayan K.K, zaman zaman dayısı ve anneannesiyle bu konuda tartıştı. Geçen yıl ağustos ayında torununun oturduğu eve miras paylaşımı için gelen anneanne H.Ç, evde oturan kızı ve torunlarıyla münakaşa etti.

Erkek torunu K.K'nin koluna yumrukla vurduğunu ve yüzüne tükürdüğünü öne süren anneanne, hastaneden darp raporu alıp şikayetçi oldu.

Yürütülen soruşturma kapsamında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, çocuk hakkında, "üstsoya, altsoya eşe veya kardeşe karşı kasten yaralama" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

İzmir 1. Çocuk Mahkemesi'nde görülen davada, anneanne H.Ç'nin hastaneden alınan raporuna göre sol omzunda ödem oluştuğu belirtildi. Daha önce suç kaydı olmayan K.K, yargılandığı davada, miras nedeniyle çıkan tartışmada sinirlerine hakim olamadığını söyledi.

Mahkeme, çocuğu 1500 lira adli para cezasına çarptırdı.

"Çocuk olması nedeniyle ceza alt sınırdan verilip paraya çevrildi"

Müşteki avukatı Güney Çağatay Öz, AA muhabirine, aile içi şiddet olaylarının cezasız kalmadığını belirtti.

Bu tarz durumlarda sessiz kalınmaması gerektiğini vurgulayan Öz, "Türk toplumu olarak büyüklerimize saygımızı ve nasıl davranmamız gerektiğini ve ölçülerini ayırt etmemiz önemli. Bu şekilde anneannesine vuran bir torunun bu davranışını göz ardı etmek mümkün değil. Müvekkilin talebi doğrultusunda, yaşanan mağduriyetini mahkemede dile getirdik. Çocuk olması nedeniyle ceza alt sınırdan verilip paraya çevrildi." dedi.