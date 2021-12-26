Üye Girişi
Anneden 10 yıldır göremediği kızına en acı veda - Son Dakika

Anneden 10 yıldır göremediği kızına en acı veda

26.12.2021 17:56
Anneden 10 yıldır göremediği kızına en acı veda

Bursa'da tartıştığı eşi tarafından 4 çocuğunun gözü önünde bıçaklanarak öldürülen 33 yaşındaki Suriyeli kadın Hibetullah el Muhammed el Nasır, Türkiye'deki tek yakını olan yeğeni ve aynı mahalledeki Suriyeli komşuları tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Bursa'da tartıştığı eşi tarafından 4 çocuğunun gözü önünde bıçaklanarak öldürülen 33 yaşındaki Suriyeli kadın Hibetullah el Muhammed el Nasır, Türkiye'deki tek yakını olan yeğeni ve aynı mahalledeki Suriyeli komşuları tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

10 yıl önce, katil zanlısı olan aynı yaştaki eşi Muhammed R. ile Esed zulmünden kaçıp kaçak yollarla Türkiye'ye girdikten sonra sığınma talep eden 6 çocuk annesinin 10 yıldır ailesinden uzak Türkiye'de yaşadığı öğrenilirken, Suriye'de kalan annesi Fatma El Muhammed 10 yıldır görmediği kızının yüzünü tabuta konduğu sırada Whatsapp'tan görüntülü aramayla görüp son yolculuğuna uğurladı.

Suriye'de doğup, Suriye'de üniversite eğitimi alan Hibetullah el Muhammed el Nasır, yine Suriye'de tanışıp evlendiği Muhammed R. ile 2011 yılında Suriye'deki iç savaşın baş göstermesiyle birlikte 2 çocuklarını da yanlarına alarak Türkiye'ye kaçtı. Kaçak yollarla Türkiye'ye giren aile daha sonra sığınma talep etti. Türkiye'ye yerleştikten sonraki 10 yıl içerisinde ailenin 4 çocuğu daha oldu.

On seneyi aşkın süredir Yıldırım ilçesine bağlı Hacıseyfettin Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın bodrum katında ikamet eden çift arasında dün gece saat 04.00 sularında kavga çıktı. Neden çıktığı henüz tam olarak bilinmeyen kavgada cinnet getiren Muhammed R. çocuklarının gözü önünde eşi Hibetullah el Muhammed el Nasır'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Mahalledeki komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin içeriye girmek istedikleri sırada Muhammed R. oturdukları bodrum katı ateşe verdi ve elindeki bıçakla dışarıya çıktı. Gözü dönmüş adam polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak etkisiz hale getirildi. İtfaiye ekipleri de çok kısa sürede yangını söndürdü. Fakat içeri giren sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen Suriyeli kadın kurtarılamadı.

6 çocuktan 2'si kayıp

Polis ekipleri araştırma yapmak için olay yerine geldiklerinde Suriyeli çiftin oldukları belirlenen 4 çocuğu gözetim altına aldı. Talihsiz kadının Türkiye'deki tek yakını olan yeğeni Kasım ailenin yaşları 3 ile 14 arasında değişen 6 çocuğu olduğunu, isimleri Abdulkerim (14) ve Hamud (12) olan 2 çocuğun kayıp olduğu sadece 4 çocuğun gözetim altına alındığını söyledi.

10 yıldır göremediği kızına en acı veda

Cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılan 6 çocuk annesi Hibetullah el Muhammed el Nasır'ın cenazesi tek yakını yeğeni Kasım'a teslim edildi. Bursa Büyükşehir ve Yıldırım Belediyelerinin desteği ile yıkatılıp kefenlenen cenaze Emirsultan Mezarlığında ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Erdoğan Köy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Talihsiz kadını son yolculuğuna az sayıdaki komşusu, Türkiye'deki tek yakını olan yeğeni ve cami cemaati uğurladı.

2011 yılında iç savaştan kaçıp, Türkiye'ye yerleştikten sonra yaklaşık 10 senedir görmediği kızının ölüm haberini alan Suriye'deki annesi Fatma El Muhammed torununun telefonundan görüntülü arayıp kızını görmek istedi. Suriyeli anne kızının yüzünü son kez tabuta konduğu sırada görüp, hayatının en acı vedalaşmasını yaşadı.

Katil zanlısı eş adliyeye sevk edildi

Cinayetin ardından elindeki bıçakla evin kapısına çıktığı sırada polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Muhammed R., emniyetteki sorgusunun tamamlanmasının ardından akşam saat 17.00 sularında Bursa Adliyesine sevk edildi. Emniyet çıkışı da sessizliğini koruyan Muhammed R.'nin bir süredir psikolojik sorunları olduğu, daha önce de eşine uyguladığı şiddet sonrası Hibetullah el Muhammed el Nasır'ın şikayeti üzerine hakkında evden uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi. Olayla ilgili tahkikatın Bursa Cumhuriyet Savcılığınca yürütüldüğü bildirildi. - BURSA

YORUMLAR
500

Suriyeli, Türkiye, Suriye, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Anneden 10 yıldır göremediği kızına en acı veda - Son Dakika


Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor maçında ilk 11'ler belli oldu Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor maçında ilk 11'ler belli oldu         
17:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan cevap Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan cevap         
17:25
Koyunlarını çağırdığı ilginç sesle üne kavuşan Bingöllü çoban 13 yıl sonra ortaya çıktı! Koyunlarını çağırdığı ilginç sesle üne kavuşan Bingöllü çoban 13 yıl sonra ortaya çıktı!         
13:51
Kılıçdaroğlu, evlerdeki en büyük endişe "İşten çıkarmalar" diyerek çözüm önerilerini sıraladı Kılıçdaroğlu, evlerdeki en büyük endişe "İşten çıkarmalar" diyerek çözüm önerilerini sıraladı         
12:46
Kartal Tibet'in üvey oğlu Civan Canova, Üç Kuruş'ta fırtına estiriyor Kartal Tibet'in üvey oğlu Civan Canova, Üç Kuruş'ta fırtına estiriyor         
09:39
6 çocuğunun gözleri önünde karısını öldüren cani koca, kaldıkları daireyi ateşe verdi 6 çocuğunun gözleri önünde karısını öldüren cani koca, kaldıkları daireyi ateşe verdi         
09:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına uyarı: Hazırlık yapmadan Meclis gündemine getirmeyin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına uyarı: Hazırlık yapmadan Meclis gündemine getirmeyin         
08:57
Apple'dan büyük değişiklik! Yeni iPhone modellerinde SIM kart girişi olmayacak Apple'dan büyük değişiklik! Yeni iPhone modellerinde SIM kart girişi olmayacak         
23:42
Yaklaşık 1 aydır kayıp olan lise öğrencisi, boynundan atkı ile ağaca asılı halde bulundu Yaklaşık 1 aydır kayıp olan lise öğrencisi, boynundan atkı ile ağaca asılı halde bulundu         
20:36
Son Dakika: Türkiye'de 25 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 145 kişi vefat etti, 20 bin 470 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 25 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 145 kişi vefat etti, 20 bin 470 yeni vaka tespit edildi         
20:34
Fırat Aydınus iddialarına Rıdvan Dilmen fena sinirlendi: Dünyanın en büyük yalanı Fırat Aydınus iddialarına Rıdvan Dilmen fena sinirlendi: Dünyanın en büyük yalanı         
20:27
Fenomen Merve Taşkın'a Hollanda'da cinsellik müzesinde verdiği pozlar sebebiyle hapis cezası verildi Fenomen Merve Taşkın'a Hollanda'da cinsellik müzesinde verdiği pozlar sebebiyle hapis cezası verildi         
19:23
Antalyaspor'u 2-0'lık skorla geçen Galatasaray, 7 maçlık galibiyet hasretini bitirdi Antalyaspor'u 2-0'lık skorla geçen Galatasaray, 7 maçlık galibiyet hasretini bitirdi         
18:14
Kerem Aktürkoğlu'nun enfes golünden sonra yaptığı hareket sosyal medyayı salladı Kerem Aktürkoğlu'nun enfes golünden sonra yaptığı hareket sosyal medyayı salladı         
18:06
Bilim insanları, 161 yıldır toprak altında duran sandığı açtı: Bunu beklemiyorduk Bilim insanları, 161 yıldır toprak altında duran sandığı açtı: Bunu beklemiyorduk         
17:23
Demirtaş'tan "Tahliye olursanız aday olur musunuz?" sorusuna "Partim isterse" yanıtı Demirtaş'tan "Tahliye olursanız aday olur musunuz?" sorusuna "Partim isterse" yanıtı         
14:40
Kulisleri hareketlendiren erken seçim iddiası! AK Parti YSK'dan bilgi mi istedi? Kulisleri hareketlendiren erken seçim iddiası! AK Parti YSK'dan bilgi mi istedi?         
13:08

Son Dakika Haberleri
17:54 Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor maçında ilk 11'ler belli oldu
17:47 7'nci kattan beton zemine düşen 2 kuzen, hayatını kaybetti
17:35 Fenerbahçe'den yapılan açıklama taraftarı ikna etmedi
17:26 Dünya yıldızının akıllara durgunluk veren golü tüm Türkiye'nin dilinde
17:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan cevap
17:13 Denizli'de13 yaşındaki çocuk pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı
16:08 Bomba iddia: 48 yaşındaki Seray Sever, ikiz bebeklere hamile
15:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na sert sözler: Utanmadan bana mektup gönderiyor, Bay Kemal ve onun müridi
15:32 Erol Bulut, Rizespor'a ilk yenilgisini yaşattı!
15:19 Ahmet Nur Çebi: Galatasaray'dan sonra Trabzonspor da ağlamaya başladı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2021 18:04:51. #1.13#
SON DAKİKA: Anneden 10 yıldır göremediği kızına en acı veda - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement