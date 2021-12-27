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Anneden 10 yıldır göremediği kızına en acı veda - Son Dakika

Anneden 10 yıldır göremediği kızına en acı veda

27.12.2021 09:05

Anneden 10 yıldır göremediği kızına en acı veda 10 senedir görmediği kızını tabuta konulurken son kez Whatsapp'tan gördü Esed şiddetinden kaçtı koca şiddetinden kaçamadı Dört çocuğunun gözü önünde eşi tarafından katledilen Suriyeli genç kadın toprağa verildi Katil zanlısı koca adliyeye sevk...

Anneden 10 yıldır göremediği kızına en acı veda

10 senedir görmediği kızını tabuta konulurken son kez Whatsapp'tan gördü

Esed şiddetinden kaçtı koca şiddetinden kaçamadı

Dört çocuğunun gözü önünde eşi tarafından katledilen Suriyeli genç kadın toprağa verildi

Katil zanlısı koca adliyeye sevk edildi

BURSA - Bursa'da tartıştığı eşi tarafından 4 çocuğunun gözü önünde bıçaklanarak öldürülen 33 yaşındaki Suriyeli kadın Hibetullah el Muhammed el Nasır, Türkiye'deki tek yakını olan yeğeni ve aynı mahalledeki Suriyeli komşuları tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

10 yıl önce, katil zanlısı olan aynı yaştaki eşi Muhammed R. ile Esed zulmünden kaçıp kaçak yollarla Türkiye'ye girdikten sonra sığınma talep eden 6 çocuk annesinin 10 yıldır ailesinden uzak Türkiye'de yaşadığı öğrenilirken, Suriye'de kalan annesi Fatma El Muhammed 10 yıldır görmediği kızının yüzünü tabuta konduğu sırada Whatsapp'tan görüntülü aramayla görüp son yolculuğuna uğurladı.

Suriye'de doğup, Suriye'de üniversite eğitimi alan Hibetullah el Muhammed el Nasır, yine Suriye'de tanışıp evlendiği Muhammed R. ile 2011 yılında Suriye'deki iç savaşın baş göstermesiyle birlikte 2 çocuklarını da yanlarına alarak Türkiye'ye kaçtı. Kaçak yollarla Türkiye'ye giren aile daha sonra sığınma talep etti. Türkiye'ye yerleştikten sonraki 10 yıl içerisinde ailenin 4 çocuğu daha oldu.

On seneyi aşkın süredir Yıldırım ilçesine bağlı Hacıseyfettin Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın bodrum katında ikamet eden çift arasında dün gece saat 04.00 sularında kavga çıktı. Neden çıktığı henüz tam olarak bilinmeyen kavgada cinnet getiren Muhammed R. çocuklarının gözü önünde eşi Hibetullah el Muhammed el Nasır'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Mahalledeki komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin içeriye girmek istedikleri sırada Muhammed R. oturdukları bodrum katı ateşe verdi ve elindeki bıçakla dışarıya çıktı. Gözü dönmüş adam polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak etkisiz hale getirildi. İtfaiye ekipleri de çok kısa sürede yangını söndürdü. Fakat içeri giren sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen Suriyeli kadın kurtarılamadı.

6 çocuktan 2'si kayıp

Polis ekipleri araştırma yapmak için olay yerine geldiklerinde Suriyeli çiftin oldukları belirlenen 4 çocuğu gözetim altına aldı. Talihsiz kadının Türkiye'deki tek yakını olan yeğeni Kasım ailenin yaşları 3 ile 14 arasında değişen 6 çocuğu olduğunu, isimleri Abdulkerim ve Hamud olan 2 çocuğun kayıp olduğu sadece 4 çocuğun gözetim altına alındığını söyledi.

10 yıldır göremediği kızına en acı veda

Cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılan 6 çocuk annesi Hibetullah el Muhammed el Nasır'ın cenazesi tek yakını yeğeni Kasım'a teslim edildi. Bursa Büyükşehir ve Yıldırım Belediyelerinin desteği ile yıkatılıp kefenlenen cenaze Emirsultan Mezarlığında ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Erdoğan Köy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Talihsiz kadını son yolculuğuna az sayıdaki komşusu, Türkiye'deki tek yakını olan yeğeni ve cami cemaati uğurladı.

2011 yılında iç savaştan kaçıp, Türkiye'ye yerleştikten sonra yaklaşık 10 senedir görmediği kızının ölüm haberini alan Suriye'deki annesi Fatma El Muhammed torununun telefonundan görüntülü arayıp kızını görmek istedi. Suriyeli anne kızının yüzünü son kez tabuta konduğu sırada görüp, hayatının en acı vedalaşmasını yaşadı.

Katil zanlısı eş adliyeye sevk edildi

Cinayetin ardından elindeki bıçakla evin kapısına çıktığı sırada polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Muhammed R., emniyetteki sorgusunun tamamlanmasının ardından akşam saat 17.00 sularında Bursa Adliyesine sevk edildi. Emniyet çıkışı da sessizliğini koruyan Muhammed R.'nin bir süredir psikolojik sorunları olduğu, daha önce de eşine uyguladığı şiddet sonrası Hibetullah el Muhammed el Nasır'ın şikayeti üzerine hakkında evden uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi. Olayla ilgili tahkikatın Bursa Cumhuriyet Savcılığınca yürütüldüğü bildirildi.

Anneden 10 yıldır göremediği kızına en acı veda
Anneden 10 yıldır göremediği kızına en acı veda
Anneden 10 yıldır göremediği kızına en acı veda

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Suriyeli, Türkiye, Suriye, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Anneden 10 yıldır göremediği kızına en acı veda - Son Dakika


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SON DAKİKA: Anneden 10 yıldır göremediği kızına en acı veda - Son Dakika
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