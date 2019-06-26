Anneden boksör evlada ringde destek

Kahramanmaraş'ta 47 yaşındaki Yadigar Jira, dünya ağır sıklet boks şampiyonu olmayı hedefleyen 16 yaşındaki oğluna destek için Yaz Spor Okulları kapsamında açılan boks kursuna yazıldı.

Kahramanmaraş'ta 47 yaşındaki Yadigar Jira, dünya ağır sıklet boks şampiyonu olmayı hedefleyen 16 yaşındaki oğluna destek için Yaz Spor Okulları kapsamında açılan boks kursuna yazıldı. Anne ve oğlun hazırlık antrenmanının ardından yaptığı boks müsabakası beraberlikle sonuçlandı.



Kahramanmaraş'ta Yadigar Jira (47), oğlu Yusuf Alparslan Jira (16) ile birlikte Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün açtığı 'Yaz Spor Okulları kapsamında açılan boks kursuna katıldı. Osman Sayın Spor Salonu'nda ayrı ayrı antrenman yapan Yusuf Alparslan Jira ve annesi, antrenmanlarının ardından ringe çıkarak boks maçında karşılaştı. Kıyasıya geçen anne ve oğlun boks maçı beraberlikle sonuçlandı.



Ailelerin çocuklarına her alanda destek olması gerektiğini söyleyen Yadigar Jira, herkesin sağlığı için spor yapmasını önerdi. Oğluyla birlikte antrenmana gelip spor yapacağını söyleyen Jira, "Oğlum Yusuf Alparslan, boksa merak sardığı için biz de bunu bu yaz değerlendirmek istedik. Kendisini kayıt yaptırmaya getirdiğimde ben de düşündüm ve neden ben de oğluma destek olmalıyım bu konuda dedim. Oğlum benim desteğimle daha iyi olur ve sevdiği spor dalında daha iyi olur diye düşündüm. Sonra biz anne-oğul olsun dedik. Neden bir anne kız spora gidebiliyor da anne oğul gelemez mi dedik. Bende burada hemen kaydımızı yaptıralım ve beraber boksa gidelim dedik. Biz de durumu ilgililere bildirdik ve onlarda mutlulukla karşıladı. Yani burada illaki anne-oğul, baba-oğul veya anne-kız demiyoruz. Sporun yaşı olmaz ve aileler çocuklarına başka yerlerde destek olduğu gibi, sporda da çocuklarına destek olabilir. Ailelerin de sağlığı açısından daha iyi olur diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



Yapılan boks maçında annesini yenmediğini söyleyen Yusuf Alparslan Jira ise, "Ben kendimi geliştirerek ileride dünya ağır sıklet boks şampiyonu olmayı hedefliyorum. Tabi annemin desteği ile bunu başarmak istiyorum. Anneme destek olup onunla birlikte şampiyonalara gitmek istiyorum. Az önce de annemle maç yaptık ve berabere bitti. Kazanmak istemedim kazansaydım 'annesine nasıl el kaldırdı' diyeceklerdi. O yüzden maç berabere bitti" diye konuştu.



İsteyen herkesin boks yapabileceğini söyleyen çalıştırıcı Halide Ay ise, "10 yıldır Kahramanmaraş'ta antrenörlük yapıyorum. Burada milli olan ve Türkiye'de derece yapmış sporcularımız var. Bugünkü seansımız ise müsabık seanstır. Yani anne burada oğlu da boksta çalışıyor. İsteyen herkes bir branşı seçip, istediği sporu yapabilir kapasite önemli" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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