Anneden hırsızlara 'oğlumun bisikletini geri getirin' çağrısı - Son Dakika
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Anneden hırsızlara 'oğlumun bisikletini geri getirin' çağrısı

07.04.2022 11:30
Anneden hırsızlara 'oğlumun bisikletini geri getirin' çağrısı

Eskişehir'de çocuğunun çalınan bisikletinin yenisini alamayacağını belirten anne, sosyal medya hesabından hırsızlara geri getirin çağrısında bulundu.

Eskişehir'de çocuğunun çalınan bisikletinin yenisini alamayacağını belirten anne, sosyal medya hesabından hırsızlara geri getirin çağrısında bulundu.

Geçtiğimiz günlerde Yıldıztepe Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın garajında hırsızlık meydana geldi. İddialara göre apartman garajında bulunan Zehra A.'nın 17 yaşındaki oğluna ait olan bisiklet, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı. Eşinden ayrı yaşayan Zehra A. ise zor şartlarda oğluna aldığı bisikletin çalınması karşısında derin bir üzüntü ve çaresizliğe kapıldı. Sosyal medya hesapları aracılığıyla yaptığı paylaşımlarda, bisikleti çalan kişinin geri getirmesini rica etti.

"Bisikletimizi geri getirin"

Eşinden ayrı olduğunu ve zor şartlarda yaşam mücadelesi verdiğini belirten 40 yaşındaki Zehra A., oğluna tekrar bisiklet alamayacağı için derin üzüntüsünü dile getirdi. Zor şartlarda geçinmeye çalıştıklarını belirten Zehra A., şunları söyledi:

"Yaklaşık iki yıl önce oğlumla birlikte para biriktirdik ve bu bisikleti aldık. Oğlum sürekli kullanıyordu bu bisikleti. Oturduğumuz binadaki ortak garaja bisikleti bırakmıştık. Oraya hırsız girmiş ve bisikleti çalmış. Şuan yenisini almayı denesek alamayız. Maddi gücümüz buna yeterli değil. Eşimden ayrı şekilde hem ev geçindiriyorum hem de çocuğumu büyütüyorum. Rica ediyorum, bisikletimizi geri getirin." - ESKİŞEHİR

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Eskişehir, Bisiklet, Medya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Anneden hırsızlara 'oğlumun bisikletini geri getirin' çağrısı - Son Dakika


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