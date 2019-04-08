Son Dakika Haberleri: Anneden İkinci Hayat

Anneden İkinci Hayat

1 saat önce

İZMİR'de geçen yıl kasım ayında lösemi hastalığının nadir görülen türlerinden olan Juvenil Myelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan 4 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı için aranan uygun ilik bulunamadı.

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İZMİR'de geçen yıl kasım ayında lösemi hastalığının nadir görülen türlerinden olan Juvenil Myelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan 4 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı için aranan uygun ilik bulunamadı. Öykü'nün annesi Eylem Şen Yazıcı, kızına ikinci kez hayat verecek. Uygun donör bulunamadığı için yarı uyumlu olan anne Eylem Şen Yazıcı'dan nakil yapılacak. Yazıcı Ailesi, hastalığın tekrar etmesi ihtimaline karşı, Öykü için yüzde 100 uyumlu donör arayışını sürdürüyor.

İzmir'de yaşayan Eylem Şen Yazıcı ile Çağdaş Yazıcı'nın kızı Öykü Arin Yazıcı'ya geçen yılın kasım ayında löseminin nadir görülen türlerinden biri olan JMML tanısı konuldu. Tanı konulduktan sonra Yazıcı Ailesi, Öykü Arin'e uygun ilik bulunması için hem yurt içinde hem de yurt dışında kampanya başlattı. Birçok ünlü ismin de destek verdiği kampanya sayesinde, binlerce kişi kök hücre bağışında bulundu. Ancak Öykü için uygun donör bulunamadı. Antalya'daki özel hastanede tedavi gören Öykü Arin'e, annesi Eylem Şen Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil yapılmasına karar verildi. Tedavi nedeniyle Öykü Arin'in saçları kısacık kesildi. Eylem ve Çağdaş çifti de saçlarını kestirdi. Anneden yarı uyumlu nakil, 10 Nisan Çarşamba günü yapılacak. Öykü Arin nakil olduktan sonra, naklin başarılı olup olmadığı gözlenecek. Yarı uyumlu nakil başarısız olduğu ya da JMML tekrar ettiği takdirde Öykü Arin'in yeniden nakil olması gerekecek. Bu nedenle Öykü için başlatılan 'Öykü Arin'e Umut Ol, donör ol' kampanyası devam ediyor.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:18 Kaynak: DHA

İzmir, Güncel
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