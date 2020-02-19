Anneden oğluna, 'sen beni üzmezdin' feryadı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Anneden oğluna, 'sen beni üzmezdin' feryadı - Son Dakika

Anneden oğluna, 'sen beni üzmezdin' feryadı

6 saat önce

Antalya'da otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir üniversite öğrencisi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Anneden oğluna, 'sen beni üzmezdin' feryadı, System.String[]

Antalya'da otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir üniversite öğrencisi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Yaşamını yitiren öğrencinin annesi, "Sen beni üzmezdin, şimdi niye üzdün oğlum" diyerek gözyaşı döktü.


Kaza, dün gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi Lara Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 21 yaşındaki Karun Küklü yönetimindeki 07 CGR 07 plakalı otomobil, refüjdeki ağaca çarptı. Hurdaya dönen araçtaki sürücü Küklü olay yerinde yaşamını yitirirken, yanındaki 2 kişi yakındaki hastanelere kaldırıldı.


Küklü'nün cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen Küklü'nün cenazesi, savcının yaptığı incelemenin ardından yakınları tarafından alındı.


Morga gelen anne Şükran Küklü, "Yavrum sen beni üzmedin ki, şimdi niye üzdün annem. Nerede oğlum. Sen bana kıyamazdın oğlum" diyerek gözyaşı döktü. - ANTALYA

Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 12:40 Kaynak: İHA
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