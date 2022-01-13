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Anneden oğlunun cinayet sanığına: 6 çocuğu neden yetim bıraktın - Son Dakika

Anneden oğlunun cinayet sanığına: 6 çocuğu neden yetim bıraktın

13.01.2022 11:15
Anneden oğlunun cinayet sanığına: 6 çocuğu neden yetim bıraktın

ANTALYA'da, güvenlik görevlisi Hakan Ökten'i (41) tabancayla öldürmekten ömür boyu hapsi istenen Mevlüt Koyuncu'nun (53) yargılandığı davanın üçüncü duruşması görüldü.

ANTALYA'da, güvenlik görevlisi Hakan Ökten'i (41) tabancayla öldürmekten ömür boyu hapsi istenen Mevlüt Koyuncu'nun (53)  yargılandığı davanın üçüncü duruşması görüldü. SEGBİS ekranındaki cinayet sanığına bakan Hakan Ökten'in annesi Keziban Ökten, "Oğlumu neden öldürdün, 6 çocuğu neden yetim bıraktın?" diyerek gözyaşı döktü.

Olay, geçen yıl 20 Mayıs'ta Kepez ilçesi Antalya Bulvarı'nda meydana geldi. Hakan Ökten ile Havva B., 42 CTB 54 plakalı araçla saat 20.30 sıralarında ormana gitti. Araçta oturan Hakan Ökten ile Havva B.'nin yanına gelen Mevlüt Koyuncu, üzerindeki tabancayı çıkarıp 3-4 el ateş etti. Hakan Ökten, kanlar içinde kalırken, Havva B., aracına aldığı Ökten'i yolda kendisini karşılayan ambulansa teslim etti. Sağlık ekipleri, Hakan Ökten'i yakındaki özel hastaneye götürdü. Ökten, burada doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan, evli ve 6 çocuk babası Hakan Ökten'in cenazesi, Konya'nın Doğanhisar ilçesinde toprağa verildi.

TUTUKLANDIOlayla ilgili çalışma başlatan polis, kimliğini belirlediği şüpheli Mevlüt Koyuncu'nun Uncalı Mahallesi'nde evde saklandığını tespit etti. Eve operasyon düzenleyen polis, Koyuncu'yu gözaltına aldı. Koyuncu'nun daha önce İstanbul'da işlediği cinayetten 20 yıl cezaevinde kaldığı ortaya çıktı. Polise, olay günü ormanda alkol ve uyuşturucu aldığını söyleyen Koyuncu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.ÜÇÜNCÜ KEZ HAKİM KARŞISINDASanık Mevlüt Koyuncu, Antalya 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde üçüncü kez hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanık duruşmaya SEGBİS ile katılırken, Hakan Ökten'in ailesi ile taraf avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmada dinlenen maktul yakınları, sanığın cinayeti planlayarak işlediğine dikkat çekerek, Hakan Ökten'e tuzak kurulduğunu, sanığın en ağır cezaya çarptırılmasını talep ettiklerini söyledi. Hakan Ökten'in annesi Keziban Ökten, SEGBİS ekranındaki sanığa bakarak, "Oğlum çok efendiydi. 6 çocuğu vardı. Sen oğlumu planlayarak öldürdün. Oğlumu neden öldürdün? 6 çocuğu neden yetim bıraktın" dedikten sonra ağladı. Şikayetçi avukatı Hasan Kerem Arşın, ailenin 'planlı cinayet' iddialarına katılarak, "Biz sanık ile dosyada mağdur konumundaki Havva B.'nin telefonlarının HTS kayıtlarının incelenmesini talep ediyoruz. Sanık ve Havva B.'nin daha önce olayın olduğu yerde bulunup bulunmadıkları, görüşme yapıp yapmadıklarının tespitini istiyoruz" diye konuştu.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, sanığın 'kasten insan öldürme' ve 'hakaret' suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, ömür boyu hapsi istenen sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.


Anneden oğlunun cinayet sanığına: 6 çocuğu neden yetim bıraktın
Anneden oğlunun cinayet sanığına: 6 çocuğu neden yetim bıraktın
Anneden oğlunun cinayet sanığına: 6 çocuğu neden yetim bıraktın
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Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi, Güvenlik Görevlisi, Cinayet, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Anneden oğlunun cinayet sanığına: 6 çocuğu neden yetim bıraktın - Son Dakika
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