Bolu'da, "Anneler, babalar, çocuklar namazda buluşuyor" etkinliği kapsamında, programlar düzenlendi, babalar ve çocukları birlikte namaz kıldı.

Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğü tarafından "Anneler, babalar, çocuklar namazda buluşuyor" projesi hazırlandı.

Projeye İl Müftülüğü, Sağlık İl Müdürlüğü, Türk Kızılayı ve 15 sivil toplum kuruluşu destek verdi. Kalıcı Konutlar Merkez Camisi'nin bahçesinde düzenlenen etkinliğe 4 ile 12 yaşları arasında 300 çocuk ve aileleri katıldı.

Etkinlik kapsamında stantlar açıldı, çocuklar ve ailelerine diş sağlığı konusunda bilgiler verildi, broşürler dağıtıldı. Çocuklar, anne ve babalarıyla birçok spor etkinliğine katıldı. Çocuklara çeşitli hediyeler verildi. Etkinlikte doyasıya eğlenen çocuklara aileleri eşlik etti.

Daha sonra çocuklar babalarıyla Kalıcı Konutlar Merkez Camisi'nde akşam namazı kıldı. Namazın ardından çocuklara ve ailelere ikramlarda bulunuldu.

Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür eden Bolu Müftüsü Orhan Genç, aileler için çocukların çok önemli olduğunu vurgulayarak, çocuklarla caminin, minarenin gölgesinde bir arada olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.