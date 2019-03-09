Anneler Derneğinden Kadınlar Gününde Yemek

Türk Anneler Derneği' Çaycuma Şubesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle yemek organizasyonu düzenledi.

Türk Anneler Derneği' Çaycuma Şubesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle yemek organizasyonu düzenledi.



Düzenlenen organizasyona Kaymakam Serkan Keçeli'nin eşi Fatmagül Keçeli, AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu'nun eşi Selvi Çolakoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Ömer Seyfi Paça'nın eşi Serap Paça ve çok sayıda kadın katıldı.



Türk Anneler Derneği Çaycuma Şubesi Başkanı Leyla Gülşen, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Çaydeğirmeni River Mill Park Otelinde verdiği yemekte, davetlilerini kapıda karşılayarak karanfil verdi.



Geceye katkılarından dolayı tüm Çaycumalı kadınlara teşekkür eden Türk Anneler Derneği Çaycuma Şubesi Başkanı Leyla Gülşen; "Bugün, tarih boyunca hak ve özgürlükleri başta olmak üzere emeği için verdiği mücadeleleri ciltler dolusu kitaplara sığmayan emekçi kadınların, yani bizlerin günüdür. Bugün, dünyanın pek çok ülkesinde kadınların toplumsal sorunları, çeşitli etkinliklerle dile getirilmekte ve bunların çözüm yolları üzerinde durulmaktadır. Maalesef tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de kadınların pek çok sorunu vardır. Bu sorunlardan özellikle kadına yönelik şiddeti, "töre, gelenek, namus davası adı altında meşrulaştırmaya kalkan zihniyeti bir kadın ve bir anne olarak reddediyor ve kınıyorum. Kadın, annelik rolüyle bu dinamizme yani yeni nesillere şekil verendir. Bu nedenle, kadına yapılan yatırım aslında geleceğe yapılan yatırımdır. Bu anlamda, derneğimiz 1987 yılından itibaren 'Türk Anneler Derneği' Çaycuma Şubesi olarak 32 yıldır bölgemizde çeşitli sorunlar ile mücadele eden kadınlara maddi ve manevi destek gerçekleştirmiştir. Bu yemeğe katılarak, yapmış olduğunuz bağışlar ile cefakar annelerinin bin bir zorluklar içinde okutmaya çalıştığı onlarca çocuğumuzun, gençlerimizin eğitim hayatlarına çok önemli bir katkı yapmış oldunuz. Almış olduğunuz bir bilet ile düzenli burslarla eğitimine katkı vermeye çalıştığımız pek çok çocuğumuz ve onların kıymetli anneleri adına sizlere tekrar teşekkür etmek isterim. Bizim sorunlarından çok, başarılarını ve sevinçlerini konuşacağımız nice 8 Martlar da buluşmak ümidiyle" diye konuştu.



Geceyi ziyarete gelen Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı kadınların gününü kutlayarak, " Ben Çaycuma annelerine bu kadar güçlü bir şekilde bir araya geldiğinde ilk defa görüyorum bunu sağlayan yönetime çok teşekkür ediyorum. Daha kimseye çıkamadım bir projem var ona da bu akşam burada söylüyorum. Çaycuma'da böyle bir güzel mekanın projesini hazırladık. Önümüzdeki dönemde inşallah onu hayata geçireceğiz. Bugün emekçi kadınlar günü anne olmak zaten emekçilerin en büyüğü. Hepinize bu yüzden çok tebrik ediyorum ama ben anneler derneğinden bundan sonraki dönemde de Çaycuma'daki sosyal faaliyetler de çok çok daha büyük katkılar bekliyorum. Bu katkıları özlüyoruz, gönüllü faaliyetleri çok ihtiyacımız var. Çaycuma'da bu kadınların yapamayacağı hiçbir iş yok" şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından Sanatçı Yağmur eşliğinde programa katılanlar geçenin ilerleyen saatlerine kadar eğlendiler. Gecenin sonunda dernek yönetimi tarafından günün anısına pasta kesti. - ZONGULDAK

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Taksiciyi Rehin Alan Kadın, Polislere Zor Anlar Yaşattı

İngiliz Oyuncu Charlotte Kirk'ten Bomba İtiraf: Rol İçin Şefimle İlişkiye Girdim

Ünlü Oyuncu Cem Özer, Sosyal Medya Hesabından Çok Konuşulacak Paylaşıma İmza Attı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk Duyurdu! Eğitimde Yeni Model Geliyor