Anneler direniyor, destekler çığ gibi büyüyor

HDP önündeki eylem 14'üncü gününde

DİYARBAKIR - Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki eylemi 14'üncü gününe girdi.

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin eylemi 14'üncü gününde de devam ediyor. 14 gündür çocuklarını beklediğini söyleyen Astsubay Semih Özbey'in annesi Sadiye Özbey, sayıların artığını desteklerin çoğaldığını kaydetti. Özbey, "Bugün 14'ünücü günümüz oldu, hala haber alamadık bekliyoruz. Çocuğumuzu istiyoruz biz çocuğumuzun peşindeyiz başka bir şey peşinde değiliz. Çocuğumuzu alıp buradan gitmeyi düşünüyoruz. Devlet büyüklerimizden bir haber bekliyoruz, bir an önce çocuklarımızı istiyoruz. Eyleme katılanların sayılar artıyor destekler çoğalıyor. Çocuğumdan haber almayalı 5 yıl oldu, dile kolay 5 yıl. Yüreğimiz ve ciğerimiz yandı" dedi.