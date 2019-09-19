Son Dakika Haberleri: Anneler direniyor, destekler çığ gibi büyüyor
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Anneler direniyor, destekler çığ gibi büyüyor

52 dakika önce

- Anneler direniyor, destekler çığ gibi büyüyor HDP önündeki eylem 17'nci günündeDİYARBAKIR - Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki eylemi 17'nci gününe girdi.

- Anneler direniyor, destekler çığ gibi büyüyor

HDP önündeki eylem 17'nci gününde

DİYARBAKIR - Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki eylemi 17'nci gününe girdi.

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin eylemi 17'nci gününde de devam ediyor. 17 gündür çocuklarını beklediğini belirten er Müslüm Altıntaş'ın babası Şevket Altıntaş, çocuklarını zorla anne ve babalarından alarak dağa kaçırmanın hiçbir şeyin mücadelesi olmayacağını söyledi. Altıntaş, "Bugün eylemimizin 17'nci günü ve devam edeceğiz, mücadelemiz sonuna kadar devam edecek Pes etmek yok. Sonuç illa ki alınacak. Biz burada bir çığlık yükseltiyoruz, ya ölüm çığlığı ya da zafer çığlığı. Ümit ederim ki zafer çığlığı olsun ölüm değil. Sayımız çoğalacak, halkın korkusu var, çocuğunu anne ve babasından zorla alıp dağa götürmek neyin mücadelesidir" dedi.

Anneler direniyor, destekler çığ gibi büyüyor

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Altıntaş, Anne, Genel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 10:59 Kaynak: İHA
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