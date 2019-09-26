Son Dakika Haberleri: Anneler direniyor, sayı her geçen gün artıyor
Son Dakika Güncel Haber

Anneler direniyor, sayı her geçen gün artıyor

2 gün önce

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan aile sayısı 24'üncü günde 47'ye yükseldi.

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan aile sayısı 24'üncü günde 47'ye yükseldi.

Çocuklarının terör örgütünün elinden kurtarılması için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı 24'üncü gününde 47'ye yükseldi. 2014 yılında Batman'da iddiaya göre 17 yaşında iken kaçırılan Azad Çak'ın annesi Zehra Çak, eyleme katılarak çocuğunun gelmesi için bekleyişe katıldı.

Annelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde bekleyişleri 24'üncü gününde devam ediyor. Aileler çocukları gelene kadar eylemlerini sürdüreceklerini ve hiçbir şekilde oturma eylemlerinden vazgeçmeyeceklerini dile getirdi. Ailelerin direnişi sürerken, sayı her geçen gün artıyor.

(Murat Başal/İHA)

Anneler direniyor, sayı her geçen gün artıyor

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 12:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Teslim olan terörist: Kız arkadaşım beni kandırıp dağa çıkardı, kendisi gelmedi
26 çocuk, ailelerin desteği ile ikna edilerek PKK'dan kurtarıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iki gün önce evlenen Ebru Şallı'ya tebrik mesajı Son Dakika: Silivri açıklarında 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2019 14:43:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Anneler direniyor, sayı her geçen gün artıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]