Anneler 'diyetisyenlik' yolunda - Son Dakika
Son Dakika Güncel Anneler 'diyetisyenlik' yolunda - Son Dakika

Anneler 'diyetisyenlik' yolunda

6 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi annelere diyetisyenlik eğitimi vererek onlara diyetisyenliği öğretti.

Anneler 'diyetisyenlik' yolunda, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediyesi annelere diyetisyenlik eğitimi vererek onlara diyetisyenliği öğretti.


Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Diyetisyen Anneler Eğitim Projesi kapsamında BUSMEK Yavuz Selim Sosyal Yaşam Merkezi'nde ders gören anneleri ziyaret etti. Başkan Aktaş'a ziyaretinde, eşi Sevinç Aktaş da eşlik etti. Aktaş, geleceğin teminatı olan çocukların anneler tarafından sağlıklı yetiştirilmesini sağlamak için aralık ayında başladıkları projede 2 aylık süreci geride bıraktıklarını ifade etti. Projede firmalar, STK'lar ve eğitim kurumları ile işbirliği yaptıklarını vurgulayan Başkan Aktaş, "Bu süreçte, yaklaşık bin anneye eğitim verdik. Gün içinde tükettiğimiz ürünlerin ne kadarı sağlıklı ya da bu gıdaları ne kadar tüketirsek sağlık açısından yararlıdır? Doğru pişirilmeyen ürünler sağlığımızı tehdit mi ediyor? Hangi gıda ürünü en doğru şekliyle nasıl pişirilir? Her ürün istediğimiz oranda tüketilmeli midir? Tüketilecek ürünlerin vücudumuza sağladığı fayda ve zararları ne kadar biliyoruz? Ne kadar yememize nasıl karar vermeliyiz? Ürünlerin arka yüzlerinde bulunan enerji tablolarını nasıl incelemeliyiz? Eğitim programlarımızda bu tür, yediğimiz gıdalardan en iyi şekilde nasıl faydalanabileceğimiz konusunda temel bilgilere yer veriyoruz" diye konuştu.


5 aylık planlama sonunda, eğitim alan ve yaşadıkları deneyimleri kamuoyu ile paylaşacak annelerle birlikte bir kapanış programı planladıklarını belirten Aktaş, "Mayıs ayının kadınlarımız için yeri ayrı. O nedenle projemizin kapanış tarihini bu şekilde planladık. Gelişmelere dair haberleri, sosyal medya hesaplarımız ve internet sitemiz üzerinden paylaşacağız. Böylece, eğitim verdiklerimiz haricinde tüm bayanlarımızın projeden faydalanması sağlanacak. İnanıyoruz ki Diyetisyen Anneler Eğitim Projesi, sağlıklı beslenme konusunda halkımıza uzun yıllar fayda sağlayacak" şeklinde konuştu. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Alinur Aktaş, Diyetisyen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 11:05 Kaynak: İHA
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