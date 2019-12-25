Anneler eğitilecek, çocuklar beslenecek - Son Dakika

Bursa'da çalışan anneler, başta obezite olmak üzere çocuklarının muhtemel sağlık problemlerine karşı Büyükşehir Belediyesi tarafından 5 ay boyunca beslenme eğitimine tabi tutulacak. 'Diyetisyen Annem' sloganıyla hazırlanan projenin hemen uygulamaya alınacağını ve mayıs ayına kadar süreceğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 10 bin anneye ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.



Büyükşehir Belediyesi'nin BESAŞ aracılığıyla planladığı 'Diyetisyen Annem' isimli projenin tanıtımı yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu'nda yapılan toplantıya Başkan Alinur Aktaş ve Türk Metal Sendikası Kadın Kolları Başkanı Selda Tekman ile basın mensupları katıldı. Başkan Aktaş, toplantıya katılan çocuklara hediyeler verdi, onlara şiirler okuttu. Toplantıda ayrıca, Diyetisyen Fatih Bıçaklar tarafından proje ve işleyişi hakkında kısa bir bilgilendirme yapıldı.



Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 'Diyetisyen Annem' projesinin Bursa'da faaliyet gösteren şirketlerde çalışan hanımlara yönelik olduğunu ifade etti. Projenin 'talep eden firmalar doğrultusunda'hemen start alacağını, başta Türk Metal Sendikası olmak üzere gelen taleplere göre Bursa'nın farklı kurumlarında peyderpey devam edeceğini belirten Başkan Aktaş, mayıs ayına kadar yaklaşık 10 bin kişiye ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Başkan Aktaş, eğitimlerin BESAŞ'ın kurduğu uzman diyetisyen kadrosu tarafından verileceğini kaydetti.



Başkan Alinur Aktaş, yaptığı konuşmada, annelerin birer doğal diyetisyen olduğunu söyledi. Bu doğrultuda özellikle çocukların doğru ve sağlıklı yetişmelerini sağlamak maksadıyla 'Diyetisyen Annem' projesini uygulamaya almayı kararlaştırdıklarını vurgulayan Başkan Aktaş, "Projemizde, bilhassa geleceğin teminatı olan çocuklarımızın beslenme ve gelişmesinde önemli rol oynayan annelerimizin 'doğru beslenme teknikleri ile' sağlıklı fertler yetiştirmesini hedefliyoruz. Diyetisyen arkadaşlarımızla, Bursa'ya katma değer sağlayan firmalarımız, eğitim kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızın iştirakiyle bu faaliyeti yürüteceğiz" dedi.



Başkan Aktaş, hastanelere gitmeden önce sağlıklı kalmayı öğrenmek gerektiğini kaydetti. 'Diyetisyen Annem' projesinin gelişmekte olan çocukların yeterli ve dengeli beslenmelerini, sağlıklı kalmalarını sağlamak üzere planlandığını anlatan Başkan Aktaş, "Geleceğimiz olan çocuklarımızın sağlıklı olmaları ve iyi eğitilmeleri öncelikli konumuzdur. Annelerimiz ise doğdukları andan itibaren çocuklarımızın en büyük destekçileri. Babalar da öyle fakat özellikle annelerimizin eğitim öncesi ve sonrasında daha ilgili olduklarını biliyoruz" diye konuştu. - BURSA