Anneler en çok teknolojik ürün istiyor

MediaMarkt'ın Yöntem Research ile gerçekleştirdiği "Anneler ne ister" araştırmasının sonuçlarına göre Anneler Günü'nde 3 anneden ikisi teknolojik ürün istiyor.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, MediaMarkt Anneler Günü'nde hediye alacaklar için rehber niteliğinde bir araştırmaya imza attı.

Anneler, günlük ihtiyaçlarına yönelik hediyeler talep ederken çiçek, parfüm ve takı ise beklenen hediyeler arasında son sıralarda yer aldı. MediaMarkt'ın Yöntem Research ile birlikte gerçekleştirdiği 18-50 yaş arası kadın ve erkeklerle online gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda elde edilen Anneler Ne İster araştırmasında, çarpıcı sonuçlar çıktı. Verilere göre hediye denince ilk akla gelen çiçek, parfüm ve takı annelerin hediye tercihlerinde son sıralarda yer aldı. Annelerin en çok istediği hediyeler arasında küçük ev aletleri ile teknolojik ürünler ise ilk sıralara yükseldi.

Ev işlerini kolaylaştırsın

Araştırmaya katılan her 10 kişiden 8'i (yüzde 78) anneye alınacak bir hediyenin "günlük hayatı kolaylaştırması" gerektiği düşüncesinde. Öte yandan salgından bunalan her 3 anneden 2'si de (yüzde 66) ev işlerinde hayatlarını kolaylaştıracak hediyeler bekliyor. Yine her 3 anneden 2'si ise bunun elektronik bir alet (yüzde 62) ya da küçük ev aleti (yüzde 60) olmasını istiyor.

Annelerin beklediği hediyelerin ilk sıralarında teknolojik ürünler dikkat çekiyor. Buna göre akıllı telefon, dizüstü bilgisayar, TV başta olmak üzere akıllı saatler, kamera, fotoğraf makinesi ve drone da hediye edildiğinde mutlu edecek ürünler arasında.

3 yılda en fazla blender ve Türk kahvesi makinesi alındı

Annelere son 3 yılda en fazla alınan hediye yüzde 31 ile küçük ev aletleri. MediaMarkt'ın gerçekleştirdiği araştırmaya göre son 3 yıldır hediye alışverişlerinde en çok tercih edilen ürünler blender ve Türk kahvesi makinesi. Bunların yanında aynı kategoride değerlendirilen saç şekillendiriciler ve tost makineleri de son 3 yılda annelere en çok alınan hediyeler arasında yer alıyor. Son 3 yılda elektronik ürün alanların büyük çoğunluğu ise annesine akıllı telefon hediye etti. Akıllı telefonu akıllı saat ve bileklik ile TV, tablet ve dizüstü bilgisayar takip etti.

Özellikle salgın döneminde evde geçirilen zamanın artmasıyla anneler de evde hayatlarını kolaylaştıracak ürünlerin hediye edilmesini bekliyor. Araştırmaya katılan annelerin yüzde 30'u küçük ev aletlerinden mutlu olacağını belirtirken, bunların yüzde 11'i temizlik robotu, dik veya toz torbasız süpürge istiyor. Araştırmadan çıkan ilginç sonuçlardan biri de salgınla birlikte artan sağlık ürünleri talebinin hediye seçimlerine de yansıması oldu. Buna göre daha önce hediye tercihleri arasında yer almayan elektronik tansiyon aleti ve ateş ölçer bu yıl az da olsa talep gördü.

Salgında artan ihtiyaçlardan biri de kişisel bakım ürünleri oldu. Kuaför yerine kişisel bakımını evde yapmayı tercih eden annelerin, epilasyon cihazlarına talebi 2 kat arttı.

Anneler teknoloji istiyor

MediaMarkt'ın araştırmasında Anneler Günü'nde size ne hediye edilmesini istersiniz sorusuna cevap veren 3 anneden ikisi akıllı telefon, tablet, TV, bluetooth kulaklık, dizüstü bilgisayar gibi elektronik ürünler isterken küçük ev aletleri kategorisinde ise temizlik robotu, süpürge, kahve-çay makinesi, buharlı ütü gibi ürünler bekliyor.

Annelerin yüzde 29'u elektronik ürün, yüzde 25'i ise küçük ev aletlerini "en çok hediye edilmesini istediğim seçenek" olarak işaretlerken parfüm, krem gibi bakım ürünlerinin yer aldığı kategoriyi işaretleyenlerin oranı ise yüzde 11 oldu. Salgın gibi dönemsel ihtiyaçlara yönelik hediye taleplerinin de öne çıktığı araştırma sonuçlarına göre elektrikli ürün kategorileri arasında ilk sırada yüzde 47 ile saç şekillendirme ve kişisel bakım ürünleri yer alıyor. Bu ürünleri akıllı saatlerin de dahil olduğu sağlık ürünleri takip ediyor.

Her 4 kişiden 3'ü diğer annelere de hediye alıyor

Araştırma, Anneler Günü'nün tüm annelere ait olduğu söylemini bütün iletişim diline taşıyan MediaMarkt'ı da destekler nitelikte. Öyle ki araştırmaya katılanların yüzde 29'u anneanne ve babaannesine, yüzde 28'i kayınvalidesine, yüzde 23'ü kardeş ve ablasına, yüzde 18'i ise hala, teyze ve yengesine de hediye alıyor. Araştırmaya katılan her 4 kişiden biri ise sadece annesine hediye alırken anne olan eşlerine hediye alanların oranı ise yüzde 5'te kaldı.

Anneye robot akrabaya çiçek

Bu özel günde anne olan yakınlara alınan hediyeleri de ortaya koydu. Buna göre ilk sırada yüzde 66 ile çiçek çıktı. Çiçeği yüzde 34 ile takı ve aksesuar takip etti. Küçük ev aletleri hediye eden yüzde 30'luk kesimin yüzde 38'ini erkekler oluştururken, elektronik ürün hediye eden yüzde 15'lik kısmın yüzde 21'ini de erkekler oluşturdu. Yüzde 1'lik kesim ise Anneler Günü'nde yakınlarına online veya yüz yüze eğitim/kurslar hediye etmeyi tercih ediyor.

Akrabaya alınan küçük ev aletleri arasında ilk sırayı yüzde 13 ile Türk kahve makineleri alırken, bunu yüzde 9 ile blender ve yüzde 8 ile çay makinesi/ semaver takip ediyor. Elektronik alet kategorisinde en çok satın alınan hediye ise diğerlerine nazaran daha yüksek fiyatlı olmasına rağmen yüzde 9 ile akıllı telefon oldu.