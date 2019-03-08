Son Dakika Haberleri: Anneler Futbol Oynadı, Eş ve Çocukları Heyecan İçinde İzledi

Anneler Futbol Oynadı, Eş ve Çocukları Heyecan İçinde İzledi

1 saat önce

Afyonkarahisar Örnekevler Mahalle Muhtarlığı ile Türkiye Futbol Antrenörler Derneği (TÜFAD) tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla 'Annem Futbol Oynuyor' etkinliği düzenlendi.

Anneler Futbol Oynadı, Eş ve Çocukları Heyecan İçinde İzledi, System.String[]
Afyonkarahisar Örnekevler Mahalle Muhtarlığı ile Türkiye Futbol Antrenörler Derneği (TÜFAD) tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla 'Annem Futbol Oynuyor' etkinliği düzenlendi.

Mahallede bulunan bir halı sahada yapılan futbol maçına katılan anneler girişte Mahalle Muhtarı Kadir Toros tarafından gül ve karanfillerle karşılandı. Daha sonra sahaya inen anneler TÜFAD Başkanı Mustafa Keser tarafından müzik eşliğinde ısınma hareketleri yaparak maça hazırlandılar. Başkan Keser, annelere 1923 yılında A Milli Takım futbol takımı için tasarlanan milli takım forması hediye edildi. Annelerde milli takım formalarını giyerek maç öncesi hazırlıklarını sürdürdüler.

İki takım halinde sahada mücadele eden anneleri eşleri, çocukları ve mahalle sakinleri izledi. Sahada gol atmak için bir birleri ile mücadele eden anneler, 8 Mart Dünya Kadınlar gününü futbol oynayarak kutladılar. Anneler sahada mücadele ederken çocukları ve eşleri de saha dışından destek verdiler. Yeşil ve beyaz takım olarak iki ayrılan annelerin başlama vuruşunu Başkan Keser yaptı. İlk golü yeşil takım atarken, beyaz takımda bir penaltıdan yararlanamadı. Karşılaşma 2-2 berabere sona ererken anneler müzik eşliğinde futbol oynamanın keyfini yaşadı.

Örnekevler Mahalle Muhtarı Kadir Toros ile birlikte 8 Mart Dünya Kadınlar gününe özel bir etkinlik düzenlediklerini söyleyen TÜFAD Başkanı Mustafa Keser, "Futbola önem veriyoruz. Yazın çocuklar için ücretsiz kurs açıyoruz. 8 Mart dünya kadınlar gününe özel olarak 'Annemle Futbol oynuyorum' etkinliği düzenledik. Bugün özel bir gün olduğu için böyle bir etkinlik yapmayı düşündük. Ömrümüz olduğu sürece bu etkinliği sürdüreceğiz. Şuanda burada 20 bayan var. Bu etkinliği çocuklarımızla da yapacağız. Amacımız Afyonkarahisar'da bir ilk ve farkındalık oluşturmaktı. Sanırım bunu başardığımızı zannediyorum" dedi. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 03:41 Kaynak: İHA

Türkiye, Afyon, 8 Mart, Futbol, Spor
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