Anneler Futbol Oynadı, Eş ve Çocukları Heyecan İçinde İzledi

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Muz Kabuğundan Enerji Üretti, Yılın Kadını Oldu

Cüneyt Çakır'ın Kayınpederi Abbas Karaağaç Vefat Etti

Nusret'ten Dünyadaki Tüm Kadınlara Davet: Siz Olmasaydınız Biz Olmazdık