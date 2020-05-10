Anneler Günü - Son Dakika

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir çiçekçi, Anneler Günü'nde boş kalan iş yeri önündeki caddeye karanfil ve güllerle "Evde Kal Anne" yazdı.

Garnizon Caddesi'nde yaklaşık 10 yıldır çiçekçilik yapan Salman Sertbaş, sokağa çıkma kısıtlanmasına denk gelen "Anneler Günü" dolayısıyla elindeki karanfil ve güllerle iş yeri önündeki caddeye "Evde Kal Anne" yazdığını söyledi.

Farkındalık yaratmak amacıyla böyle bir şey yaptığını belirten Sertbaş, tüm annelerin gününü kutlayarak sağlıkları için evde kalmalarını istedi.