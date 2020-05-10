Anneler Günü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Anneler Günü - Son Dakika

Anneler Günü

6 saat önce

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun, Selim Gültekin ve Ömer Fethi Gürer ile Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun, Selim Gültekin ve Ömer Fethi Gürer ile Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Yılmaz Şimşek, mesajında, karşılıksız sevgi ve şefkatle, sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinde büyük sorumluluk üstlenen annelerin, en değerli varlıklar olduğunu belirtti.

Anneliğin yerinin hiçbir zaman doldurulamayacağına dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

"Annelerimiz, insanın doğduğu andan itibaren hem koruyucusu hem de öğretmeni olmuştur.

En büyük arzuları, evlatlarının mutluluğunu görmek olan annelerimize destek olmak, bizden bekledikleri sevgi ve saygıyı göstermek bir görev değil, içten gelen en güçlü duygu olmalıdır. Cennetle müjdelenen annelerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyor, bütün annelerimizin ve yüreği annelik hisleriyle dolu tüm kadınlarımızın gününü kutluyorum."

AK Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergun da mesajında, toplumun temelinin aile, ailenin temelinin de anne olduğuna işaret ederek, "İyi bir insan, iyi bir toplum olmanın ilk şartı annelerin kadrini kıymetini bilmek ve onları her zaman baş tacı yapmaktır. Bizleri daima koruyup kollayan, mutluluğumuzu kendi mutluluğu, üzüntümüzü kendi üzüntüsü bilen hayatımıza anlam kazandıran annelerimizin haklarını hiçbir şekilde ödeyemeyiz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin ise mesajında dünyanın en kıymetli varlıkları annelerin, her şeyin en iyisine layık olduğunu aktararak, tüm annelerin gününü kutladı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise "Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü yetiştiren Zübeyde anne ve şehit annelerimiz başta olmak üzere vefat edenleri rahmetle anıyor, yaşamına devam eden annelerimizin gününü kutluyorum." mesajını paylaştı.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise mesajında, "Gözlerimizi dünyaya açtığımız andan itibaren bizlere doğruluk ve güzellik adına her ne varsa gösteren annelerimizi sadece bu özel günde değil, hayatımızın her anında hatırlamalı, onlara hak ettikleri değeri daima vermeliyiz. Evlatlarını vatan uğruna şehit vermiş şehit annelerimiz başta olmak üzere, tüm annelerimizin gününü kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Şerif Yılmaz 2, Anneler Günü, Yavuz Ergun, Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.05.2020 02:14 Kaynak: AA


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