Anneler Günü - Son Dakika

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İba, mesajında, anneliğin dünyanın en yüce, en kutsal vazifelerinden biri olduğunu belirtti.

Annelerin iyiliği en çok hak eden varlıklar olduğunu aktaran İba, "Genç nesilleri yetiştirerek geleceğe hazırlanmalarında büyük katkıları bulunan annelerimizin karşılıksız sevgi ve şefkat hisleriyle bizlere sunmaya çalıştıkları hayatın karşılığını hiçbir bedel ile ödemek mümkün değildir. Annelerimizin yaşamını kolaylaştırmak, yalnızca gereksinim duyduklarında değil, her zaman yanlarında olmak, onları sevmek ve emeklerinin boşa gitmediğini gösterecek bir yaşam biçimini benimsemek hepimize düşen en büyük sorumluluktur." ifadelerini kullandı.

Annelerin hayat şartlarının iyileştirilmesi için yılmadan çalışacaklarını belirten İba, şunları kaydetti:

"Evlatları için tüm zorluklara göğüs geren ve engin hoşgörüsüyle yolumuzu aydınlatan annelerin, ihtiyaçlarının ve beklentilerinin karşılanması, mutlu ve huzurlu olmaları, hayat şartlarının iyileştirilmesi hususunda yılmadan çalışmayı sürdüreceğiz. İstikbalimizin, birlik ve beraberliğimizin en önemli mimarları olan, her daim hürmetlerin en büyüğünü hak eden tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor; ahrete irtihal etmiş tüm annelerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum."

CHP Edirne İl Başkanı Pekcanlı

CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Pekcanlı, mesajında, tüm anneleri ve anne adaylarının gününü kutladı.

Annelerin sığınacak kapı ve yıkılmaz yapı olduğunu belirten Pekcanlı, şunları kaydetti:

"Hayata gözümüzü açtığımız andan itibaren sevgi dolu yüzü, merhameti ve eşsiz şefkati ile karşılaştığımız annelerimizin bu anlamlı gününü kutluyorum. Ülkemizde 1955 yılından itibaren kutlanan Anneler Günü bu yıl 8 Mayıs Pazar günü kutlanacak. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde annemizi saygıyla anarken, vatanı için toprağa düşmüş evlatlarımızın annelerinin, gazilerimizin annelerinin, karşılıksız sevgi ve sonsuz özverinin simgesi olan bütün annelerimizin, anne adaylarımızın Anneler Günü'nü kutluyorum."