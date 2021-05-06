"ANNELER GÜNÜ ÇEKİLİŞİ" TUZAĞIYLA DOLANDIRICILIĞA DİKKAT - Son Dakika

"ANNELER GÜNÜ ÇEKİLİŞİ" TUZAĞIYLA DOLANDIRICILIĞA DİKKAT

06.05.2021 10:28

Siber dolandırıcılar bu sefer "Anneler Günü" için internet üzerinden hediye alışverişinde bulunanları hedef aldı.

Siber dolandırıcılar bu sefer "Anneler Günü" için internet üzerinden hediye alışverişinde bulunanları hedef aldı. WhatsApp üzerinden gönderilen bir mesajla, "Özel Çekiliş" yalanıyla kişisel bilgiler ve banka bilgileri çalınabiliyor. Ayrıca tıklanması istenen bazı linkler ile abonelik işlemi başlatılarak, kullanılan GSM operatörü üzerinden aylık abonelik ücreti bile çekilebiliyor. Doç. Dr. Ali Murat Kırık, "Anneler gününe özel spor ayakkabı çekilişi gerçekleştirilecektir' deniyor ve bir de link bulunuyor. Bu linke tıkladıktan sonra önünüze bir çark geliyor. ya bu linkler sizi maddi olarak dolandırıyor, ya da bu linklere tıkladığınızda sizin cihazınıza casus bir yazılım yükleniyor" dedi.

Tam kapanma nedeniyle "Anneler Günü" için hediye almak isteyenlerin tercihi internet siteleri oldu. Bunu fırsat bilen siber dolandırıcılar, "Anneler Günü" için dünyaca ünlü firmaların fotoğraf ve isimlerini kullanarak sözde çekiliş linki gönderiyor. Linke tıklandığınızda çekilişe katılma şartı olarak bu çekilişin WhatsApp üzerinden paylaşılması talep ediliyor. Mesaj kişi listesinden birinden geldiği için de siber dolandırıcılar "Fishing" yani "Oltalama" olarak tabir edilen dolandırıcılık türünü kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyor.

AYLIK ABONELİK İLE TELEFON FATURALARINA YANSITILIYOR

Gönderilen linke tıklayanları "Ayakkabı kazandınız, hediyeyi almak için bilgilerinizi giriniz" ibaresi karşılıyor. Aynı zamanda SMS atılıp onay mesajı ile birlikte aylık abonelik yapılarak, GSM faturasına belli bir miktar ücret yansıtılıyor. Bazı casus yazılımlar ile telefon içerisindeki bilgiler de çalınabiliyor.

"BU SEFER DE ANNELER GÜNÜ'NÜ FIRSAT BİLDİLER"

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ali Murat Kırık, "Bu sefer de 'Anneler Günü'nü fırsat bildiler. 'Anneler Günü'ne özel spor ayakkabı çekilişi gerçekleştirilecektir' deniyor ve bir de link bulunuyor. Bu linke tıkladıktan sonra önünüze bir çark geliyor. Bir spor ayakkabı kazandığınız ortaya çıkıyor. Bir form dolduruyorsunuz. Formda adınız, soyadınız, kimlik bilgileriniz, şifrelerinizi giriyorsunuz" diye konuştu.

"TELEFON FATURANIZA 200-300 LİRALIK BİR ÜCRET YANSITILIYOR"

Doç. Dr. Ali Murat Kırık, "Sadece kimlik bilgileri değil, banka kartı, kredi kartı bilgileri değil, aynı zamanda kişisel bilgilerimiz çalınıyor. Onay kodu geldikten sonra telefonunuza birkaç tane mesaj geliyor. 'Katılmak istiyor musunuz?' 'Evet' diyorsunuz, her 'Evet' dediğinizde sizden belli bir oranda cep telefonu faturanıza yansıyan bir ücret kesiliyor. 200 lira, 300 lira katıldığınız oran bağlamında sizden bu para çekiliyor" şeklinde konuştu.

"ÖZEL GÜNLERİ KOLAÇAN EDİYORLAR"

Dolandırıcıların özel günleri tespit ettiklerine dikkat çeken Ali Murat Kırık, "Özel günlerde ne yazık ki, vatandaşları mağdur ediyorlar. ya bu linkler sizi maddi olarak dolandırıyor, ya da bu linklere tıkladığınızda sizin cihazınıza casus bir yazılım yükleniyor. 'Yarın babalar günü olacak', 'yarın sevgililer günü olacak' hepsinde aynı numara gerçekleştiriliyor." ifadelerini kullandı.

"LİNKE YÜZDE 80 TIKLARDIM"

"Anneler Günü" için hediye bakan Mazlum Dağlar, "Yüzde 80 tıklardım" dedi.

Erhan Dağlar ise, 'Ben tıklamam, ben internetten alışveriş yapmayı sevmiyorum bir sürü dolandırıcılık yapan site var. Ondan dolayı alamıyoruz hiçbir şey" şeklinde konuştu.

ANNELER GÜNÜ ÇEKİLİŞİ TUZAĞIYLA DOLANDIRICILIĞA DİKKAT
ANNELER GÜNÜ ÇEKİLİŞİ TUZAĞIYLA DOLANDIRICILIĞA DİKKAT
ANNELER GÜNÜ ÇEKİLİŞİ TUZAĞIYLA DOLANDIRICILIĞA DİKKAT
ANNELER GÜNÜ ÇEKİLİŞİ TUZAĞIYLA DOLANDIRICILIĞA DİKKAT
ANNELER GÜNÜ ÇEKİLİŞİ TUZAĞIYLA DOLANDIRICILIĞA DİKKAT

Dolandırıcılık, Anneler Günü, Ali Murat, Banka, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'ANNELER GÜNÜ ÇEKİLİŞİ' TUZAĞIYLA DOLANDIRICILIĞA DİKKAT - Son Dakika


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