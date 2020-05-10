Anneler günü çiçeğini balkondan uzattığı sepetle aldı - Son Dakika

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Anneler günü çiçeğini balkondan uzattığı sepetle aldı
6 saat önce
Tokat'ta yaşlı kadın anneler günü çiçeğini sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek balkondan iple apartmandan aşağı salladığı sepet aracılığı ile aldı.
Tokat'ta yaşlı kadın anneler günü çiçeğini sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek balkondan iple apartmandan aşağı salladığı sepet aracılığı ile aldı.
Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, şehit anneleri başta olmak üzere büyüklerinin anneler günü kutladı. Başkan Eroğlu eşi Hatice Eroğlu ile birlikte sosyal mesafe kurallarına uyarak ziyaretlerde bulundu. Birçok ziyaretini kapıdan yaparak çiçek takdim eden Başkan Eroğlu, İmam Hatip Lisesi'nden öğretmeni Ali Demirhan'ın eşi Perihan Demirhan'a ise çiçeğini camdan uzattığı sepetle teslim etti. Başkan Eroğlu, öğretmeninin apartman dairesinin 3. katından iple aşağı sarkıttığı sepete çiçek demetini koydu. Yaşlı adam çiçeği sepetle yukarı çekerek eşine takdim etti. Güzel görüntülere sahne olan ziyaretlerde Başkan Eroğlu, anneler gününü kutlayarak, "Kelimelerle anlatılamayan fedakarlık ve karşılıksız sevgi annelerimizden ibarettir. Anneler gününde bu vatan için canlarını seve seve feda eden yiğit şehitlerimizin annelerini ve değerli büyüklerimizi sosyal mesafe kuralları çerçevesinde ziyaret ederek bir nebze de olsa gönüllerini almak adına hediyemizi takdim ettik. Allah hepsinden razı olsun" ifadelerini kullandı. - TOKAT
Haber Yayın Tarihi: 10.05.2020 06:18 Kaynak: İHA
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