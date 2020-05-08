Anneler Günü çiçek üreticisine Kovid-19 sürecinde "ilaç" gibi geldi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Anneler Günü çiçek üreticisine Kovid-19 sürecinde 'ilaç' gibi geldi - Son Dakika Ekonomi

Anneler Günü çiçek üreticisine Kovid-19 sürecinde "ilaç" gibi geldi

6 saat önce

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen sektörlerden biri olan çiçek üreticileri, Anneler Günü ile artan talebi karşılamak için mesai yapıyor.

Anneler Günü çiçek üreticisine Kovid-19 sürecinde

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen sektörlerden biri olan çiçek üreticileri, Anneler Günü ile artan talebi karşılamak için mesai yapıyor.

Türkiye'nin önemli kesme çiçek üretim merkezlerinden İzmir'in Menderes ilçesinde 1600 dekar alanda başta gül, karanfil, kasımpatı olmak üzere yıllık 98 milyon kesme çiçek üretiliyor.

İzmir'deki gül üretiminin yüzde 86'sını karşılayan ilçede koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren üreticiler, Anneler Günü'ne odaklandı.

Hafta sonu kutlanacak Anneler Günü için çiçek seralarında hummalı çalışma gözleniyor. Ramazan ayına rağmen sabahın erken saatlerinde seralardan toplanan çiçekler, Flora Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifi İzmir Borsası'nda satışa sunuluyor.

Özenle kesilen rengarenk çiçekler, paketlendikten sonra mezattaki alıcılar aracılığıyla annelere hediye edilmek üzere Türkiye'nin farklı kentlerine gönderiliyor.

"Artan talebi karşılamaya gayret ediyoruz"

Menderes Ziraat Odası Başkanı Kadir Telli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm sektörlerde olduğu gibi çiçek üreticilerinin de salgından etkilendiğini söyledi.

Anneler Günü dolayısıyla piyasanın canlandığını ve bu özel günün üreticilere "ilaç" gibi geldiğini aktaran Telli, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin farklı bölgelerine giden çiçeğin yüzde 50'si burada üretiliyor. Koronavirüs nedeniyle çiçek sektörü 2 aydır sıkıntılı bir süreç yaşıyor. Kimi üreticimiz satamayınca bitkileri hayvan yemi olarak kullanmak durumunda kaldı. Ama bunu ülkece aşacağız. Çiftçimiz çalışıyor. Anneler Günü dolayısıyla birkaç gündür hareketlilik var, fiyatlarda da yükselme var. Çiftçilerimiz oruçlu olmalarına rağmen heyecanlı ve üretim yapıyorlar. Milli ekonomiye katkı sunmaya çalışıyorlar. Şu anda aşırı bir talep var ama burada çok sayıda üreticimiz var inşallah artan talebi karşılamaya gayret ediyoruz."

Çiçek sektöründe KDV'nin yüksek olduğunu savunan Telli, bunun düşürülmesini talep ettiklerini dile getirdi.

Üretici mutlu

Karanfil üreticisi Onur İmza da koronavirüs öncesi iyi dönem geçirdiklerini ama salgın sürecinde ciddi sıkıntılar yaşadıklarını ifade etti.

Anneler Günü dolayısıyla işlerinin iyiye gittiğini vurgulayan İmza, "Şu anda da aşırı talep var. Biz de bu talebi karşılamaya çalışıyoruz. Anneler için karanfil kesiyoruz. Ramazan ayı olmasına rağmen yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Normalde biz ihracata yönelik çalışıyorduk ama bu kez sadece iç piyasaya gönderebiliyoruz. Türkiye'nin her yerine sipariş üzerine çalışıyoruz. Allah'a şükür yoğunluk nedeniyle memnunuz." dedi.

Çiçek üreticisi 66 yaşındaki Cengiz Yakar ise doğma büyüme bu işin içinde olduğunu ve yaklaşık 35 yıldır starliçe ürettiğini söyledi.

Anneler Günün dolayısıyla işlerinde bir hareketlilik olduğuna dikkati çeken Yakar, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 30 bin metrekare üzerinde starliçe üretiyorum. Bu işi çok seviyorum. Ne yazık ki virüs nedeniyle çiçek satamayacak duruma geldik. Çok mağduruz ama yetkililerin kredilerimizi erteleyeceğini düşünüyoruz. Birkaç gündür çiçekçilik piyasasının hareketlendiğini gördük. Çok mutluyuz bu kapsamda her gün çiçek kesip gönderiyoruz. Zaten biz de bu günü bunu bekliyorduk."

"Anneler Günü izni" sevinci

İzmir Çiçekçiler Odası Başkanı Kazım Kış, "Anneler Günü" dolayısıyla cumartesi ve pazar günleri, çiçek satan iş yerlerinin evlere servis şeklinde hizmet verebileceği yönündeki genelgenin, çiçek sektöründe sevinçle karşılandığını söyledi.

Kararın çıkmasında emeği geçenlere teşekkür eden Kış, "Bu süreç bize can suyu verecek. Çünkü biz sokağa çıkma yasağı olduğu için ne yapacağımızı kara kara düşünüyorduk. Dün gelen kararname ile cumartesi ve pazar günü çiçek dağıtımı için izin verildi. Allah razı olsun. Çiçekçiler rahat bir nefes aldı. Bizler pazar günü çiçekleri annelerimize hijyen koşullarına uyarak teslim edeceğiz." diye konuştu.

Anneler Günü, Koronavirüs, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.05.2020 11:52 Kaynak: AA


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