Anneler Günü çiçekçilere umut oldu - Son Dakika
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Anneler Günü çiçekçilere umut oldu

6 saat önce

Çanakkale'de, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle iptal edilen özel günlerden dolayı çiçekçiler de ekonomik anlamda dar boğaza düştü.

Anneler Günü çiçekçilere umut oldu, System.String[]

Çanakkale'de, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle iptal edilen özel günlerden dolayı çiçekçiler de ekonomik anlamda dar boğaza düştü. Her yıl Mayıs ayının 2'nci Pazar günü kutlanan Anneler Günü ise çiçekçi esnafına can suyu oldu.


Çanakkale'nin Biga ilçesinde 10 yıldır çiçeklik yapan Gülhan Mandacı, korona virüs salgını dolayısıyla program, etkinlik, fuar ve özel günlerin iptal edilmesi, çiçekçilerin işlerini olumsuz yönde etkilediğini belirtirken, Anneler Günü'nün esnafa can suyunu olduğunu söyledi.


Hijyen kurallarına uyarak kapılarını Anneler Günü için açan Gülhan Mandacı, birbirinden güzel ve rengarenk çiçekleri anneler için süslüyor.


"Korona virüs nedeniyle satışlarımız yarı yarıya düştü"


Korona virüs salgını nedeniyle önceki yıllara göre satışlarının yarı yarıya düştüğünü belirten Mandacı, "Dünyayı vuran korona virüs bizi de sarstı. Bütün esnaf gibi biz de etkilendik. Normalde işlerimiz Anneler Günü'nde daha farklı oluyordu ancak bu durum yarı yarıya bizi de etkiledi. Virüsten dolayı dükkanlarımızı belirli saatlerde açıp kapattık. Anneler Günü dolayısıyla hafta sonu açmak için izin verildi. Önceki senelere göre çok etkilendik ama Ne yapalım? Olsun, önce sağlık diyoruz. Buna da şükür. Hayırlısı ile inşallah bunu da atlatırız" dedi.


"Anneler Günü bize can suyu oldu"


Anneler Günü için dükkanlarını hafta sonu açmak için izin aldıklarını belirten Mandacı, "Bu Anneler Günü bize can suyu oldu. Elimizden geldiği kadar hijyen kurallarına dikkat ediyoruz. Müşterilerimizi uyarıyoruz. Evlere hizmetimizde var. Siparişlerimizi alıyoruz evlere ve iş yerlerine teslim ediyoruz. Böylelikle vatandaşlarımız evden dışarıya çok çıkmamış oluyor. Özenle işimizi yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu. - ÇANAKKALE

Anneler Günü, Çanakkale, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.05.2020 09:58 Kaynak: İHA


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