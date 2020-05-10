Anneler Günü çiçekçilerin yüzünü güldürdü - Son Dakika

Bolu'da koronavirüs nedeniyle zor günler geçiren çiçekçilerin yüzü Anneler Günü'nde güldü.

Koronavirüs önlemleri kapsamında satış yapmakta zorlanan çiçekçiler, Anneler Günü'nde yoğun ilgi gördü. Bazı çiçekçiler müşterilerin taleplerine yetişmekte zorlandı.

Çiçekçi Mustafa İyigün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işlerin açıldığını ifade ederek, "İki aydır virüsten dolayı sıkıntılı gidiyorduk, şükürler olsun piyasamız biraz hareket kazandı." diye konuştu.

Anneler Günü'nde yapılan satışlarla iki aylık sıkıntıları gidermeyi hedeflediklerini anlatan İyigün, "Gerçekten güzel gidiyor ve memnunuz. Cuma gününden beri hareketlilik devam ediyor. İnşallah bundan sonra da devam ederiz." şeklinde konuştu.