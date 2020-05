Anneler Günü çiçeklerine virüs önlemi - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlamasında Anneler Günü dolayısıyla açık olacak çiçekçiler, korona virüse karşı önlemlerini artırdı. Siparişler, hijyen kurallarına uygun olarak hazırlanırken, çiçekler maske ve eldivenlerle adreslere teslim edilecek.



İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede 10 Mayıs Pazar gününün "Anneler Günü" olması dolayısıyla sokağa çıkma kısıtlamasında çiçekçilerin açık olması kararlaştırılmıştı.Bu kapsamda çiçekçiler, evlere satış yapabilecek. Sabahın erken saatlerinde iş yerlerine gelen çiçekçiler, hijyen kurallarına dikkat ederek siparişleri hazırlamaya başladı.



Kimi yıkadığı çiçekleri güneşe bıraktı, kimi işyerini baştan aşağı temizledi. Korona virüs nedeniyle çiçek satışlarında talebin azaldığını belirten çiçekçiler, her türlü önlemi aldıklarını belirterek vatandaşların gönül rahatlığıyla sipariş verebileceğini kaydetti. Hijyen kurallarına dikkat edilerek hazırlanan çiçek siparişleri eldiven ve maske ile adreslere ulaştırılıyor.



38 yıldır çiçekçilik mesleğini sürdürdüğünü ifade eden Haydar Toprakçıoğlu, "Satışlar bu sene maalesef iyi değil yüzde 90 düşük. Ancak telefonlarla sipariş alıyoruz ve telefonlarla teslim ediyoruz evlere. Geçen yıl çok güzeldi. Dün ve bugün toplam 6-7 tane sipariş aldık. Önceleri en azından 20-30 sipariş oluyordu. Gelen giden müşterilere de hizmet yapıyorduk. Biz her gün yıkama ve sulama yapıyoruz. İlaçlama falan olmaz. Çünkü ilaçlayınca çiçek ölür. Şu anda bir sıkıntımız da yok. Servise giden arkadaşımız eldiven ve maskesini takar siparişi müşterilere teslim eder. Müşterilerimize virüsten dolayı çiçeklere dokundurmuyoruz. Biz hazırlıyoruz, sarıyoruz ve poşete koyup veriyoruz" dedi.



"Şu an 50 ile 100 arası bir sipariş aldık"



Halil İbrahim Külva ise çiçekleri özenle hazırladıklarını belirterek, "Bu çiçeği bir anne için hazırlıyoruz, anneler günü ile alakalı. Bize sağ olsunlar özel bir izin uyguladılar. Bugün ve yarın siparişlerimizi teslim edeceğiz. Hazırlıklarımızı yapıyoruz. Şu an 50 ile 100 arası bir sipariş aldık. Geçen yıllara nazaran satışlar düşük. Son iki üç gündür bir kıpırdanma var o da can suyu diyelim. Maskeye temizliğe dikkat ediyoruz. Mümkün olduğu kadar yan yana gelmemeye dikkat ediyoruz. Müşteriler geldiğinde sosyal mesafeye dikkat ediyoruz ama zaten günde 2-3 gelen var. Hata 4-5 gün hiç siftah etmeden bıraktık. Böcekler için Serada özel işlem görüyor çiçekler. En çok kır çiçeği, orkide, papatya, papatya türü, gül tercih ediliyor ama kır çiçeği alakalı. Genelde anneye papatya ağırlıklı ama bu sene papatya gelmedi. Elimizde çok güzel çiçekler var. Anneye gül olur, papatya olur, şebboy olur. Her türlü çiçekler gidiyor annelere. Yaşlı annelerimiz sardunyayı çok sever. Sardunya yaşlıların bir vazgeçilmezi.Anneler gününde yine hediye alıyorlarsa alsınlar ama bir demet çiçek yanında olabilir. Bunu kırdan da toplayabilir çiçekçiden de alabilir ama çiçek şart bence. Çiçek güzellik saçıyor, çiçek barışın simgesi. Çiçekten güzel ne olabilir ki" diye konuştu. - ANKARA