Anneler Günü çiçeklerle kutlandı - Son Dakika

Eyüpsultan Belediyesi, Anneler Günü dolayısıyla ilçenin farklı noktalarında düzenlenen etkinliklerle anne ve anne adaylarına saksılar içerisinde fesleğen dağıttı. Tam kapanma nedeniyle evlerinde olan vatandaşlar cama, balkona çıkarak hediyelerini aldı.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, ilçedeki cadde ve sokakları dolaşarak evlerindeki vatandaşlara Anneler Günü kapsamında binlerce fesleğen hediye etti. Camdan veya balkonundan sepet sarkıtan ilçe sakinleri hediye için Köken'e teşekkürlerini iletti.

"ELLERİNİZİ ÖPEMİYORUZ AMA SİZİ ÇOK SEVİYORUZ"

Tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlayan Köken, "Başta canım annem olmak üzere, fedakarlığın sembolü, başımızın tacı annelerimizin, Anneler Günü'nü tebrik ediyor, ebediyete uğurladığımız tüm annelerimizi de rahmetle anıyorum. Pandemiden dolayı o kıymetli ellerinizi öpemesek de sizi çok seviyoruz" dedi.