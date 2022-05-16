Anneler Günü Kahramankazan'da düzenlenen çeşitli etkinlerle kutlandı - Son Dakika
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Anneler Günü Kahramankazan'da düzenlenen çeşitli etkinlerle kutlandı

16.05.2022 16:20
Anneler Günü Kahramankazan'da düzenlenen çeşitli etkinlerle kutlandı

Anneler Günü Kahramankazan'da düzenlenen çeşitli etkinlerle kutlandı.

Anneler Günü Kahramankazan'da düzenlenen çeşitli etkinlerle kutlandı.

Satıkadın Anaokulu tarafından hazırlanan programa Belediye Başkan Yardımcısı Osman Doğan, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ayan, Milli Eğitim Müdürü Kemal Yıldırım ve veliler katıldı.

Efes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen programda minik öğrenciler hazırladıkları ve anne sevgisini konu alan gösterileri öğretmenleriyle birlikte sundu.

Çocukların dans gösterisiyle başlayan etkinlik, slayt sunumu, koro, müzik dinletisi, öyle bir zaman geçer ki drama gösterisi, anne ve çocuklarının dans gösterisi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Programda bir konuşma yapan öğrenci velisi Ayşegül Kadercan annelerin çocuklarını karşılıksız seven ve büyüten kutsal varlıklar olduklarını belirterek, "Dünyaya gözlerini yeni açan etrafını tanımaya çalışan, korunaksız, ürkek evlatlarımızı kocaman emeklerle hayata hazırlarız. Karnımızda taşır, süt verir, her türlü bakımını yapar, başucunda uykusuz geceler geçiririz. Onlarla üzülür, onlarla seviniriz ve evlatlarımızı hiç karşılık beklemeden sonsuza kadar severiz. O küçücük korunaksız evlatlarımız yavaş yavaş büyür. İşte o küçücük çocuklarımız kocaman umutlarla dimdik ayakta duran yetişkinler olur. Yorulmak nedir bilmeden çocuklarımızı hayata hazırlayan annelerimiz ölümsüzdür. Tıpkı kahramanlar gibi uğruna savaştığımız bir gayemiz vardır." dedi.

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Kahramankazan, Osman Doğan, Mehmet Ayan, Cumhuriyet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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