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Anneler Günü, Mariachi grupları için "ilaç" oldu
6 saat önce
Kolombiya'nın başkenti Bogota'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında getirilen kısıtlamalar ve karantina nedeniyle çalışamayan Mariachi grubu, evlerinde video konferans ile Anneler Günü için hazırlıklarını yapıyor.
Kolombiya'nın başkenti Bogota'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında getirilen kısıtlamalar ve karantina nedeniyle çalışamayan Mariachi grubu, evlerinde video konferans ile Anneler Günü için hazırlıklarını yapıyor.
Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 08:42 Kaynak: AA
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