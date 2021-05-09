ANNELER GÜNÜ'NDE OĞLU TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN KADIN TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika

Niğde'de 17 yaşındaki oğlu A.D. tarafından ruhsatsız av tüfeğiyle vurularak öldürüldükten sonra cesedi morga kaldırılan Emel D.'nin (34) otopsisi tamamlandı. Emel D.'nin cansız bedeni yakınları tarafından teslim alındıktan sonra son yolculuğuna uğurlanmak üzere Kiledere Belde Mezarlığı'na getirildi. Emel D.'nin cenazesi, burada kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Öte yandan, jandarmadaki işlemleri tamamlanan A.D., adliyeye sevk edildi.