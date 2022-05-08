Anneler Günü'nde bıçaklandı - Son Dakika
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Anneler Günü'nde bıçaklandı

08.05.2022 12:50
Anneler Günü'nde bıçaklandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kadın, erkek arkadaşı tarafından bıçaklandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kadın, erkek arkadaşı tarafından bıçaklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Kanal Caddesi üzerinde Fatma D., tartıştığı erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Ü.U. tarafından bıçaklandı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Fatma D., ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çevrede inceleme yapan polis ekipleri ise, şüpheli Ü.U.'yu yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Anneler Günü'nde bıçaklandı
Anneler Günü'nde bıçaklandı
Anneler Günü'nde bıçaklandı

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Kocasinan, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Anneler Günü'nde bıçaklandı - Son Dakika


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