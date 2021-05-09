Anneler Günü'nde çiçekçi esnafının satışları pandemi nedeniyle düştü - Son Dakika

Anneler Günü'nde çiçekçi esnafının satışları pandemi nedeniyle düştü

İSTANBUL - Anneler Günü'nde en çok hareketliliğin yaşandığı Taksim ve Beşiktaş'taki çiçekçi esnafının satışları pandemi nedeniyle düştü.

17 günlük tam kapanma sürecine denk gelen Anneler Günü, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerde geçti. Bu özel günde annelerine çiçek almak isteyenler dışarı çıkamadıkları için siparişlerini internetten verdi. Taksim ve Beşiktaş'ta bulunan çiçekçi esnafı ise dükkanlarını açtı. Ancak dışarıda sadece turistlerin ve çalışma izin bulunanların olması nedeniyle satışlarda düşüş yaşadı. İnternetten satış yapmayan çiçekçiler, bu yıl Anneler Günü'nde az sayıda gelen müşterilerle yetinmek zorunda kaldı.

"Eskiden mal yetiştiremiyorduk"

Pandemi nedeniyle çok sıkıntılı günler geçirdiklerini dile getiren çiçekçi Gülzade Yorgun, " Çiçek satışlarının en yoğun günlerini yaşıyoruz ama korona dolayısıyla biraz kısıtlı oluyor. İnşallah ileride düzelecek. Bütün arkadaşları, dostları bekliyoruz. Fiyatlar aynı. Pandemi öncesi iyiydi. O zaman çay içmeye bile fırsatımız yoktu. Şimdi ona göre iş yapıyoruz. Çok sıkıntılı günler geçiyoruz. Satışlar umduğumuz gibi değil bulduğumuz gibi oluyor. Tek tük gelen var. Eski işlerimiz nerede? Ekmek yemeğe fırsatımız yoktu. 2 gün önceden buketlerimizi yapıyorduk. Mal yetiştiremiyorduk " diye konuştu.

"Bizim için 2 yıldan beri Anneler Günü bir kabusa dönüştü"

Eskiden çiçekçiler olarak Anneler Günü'nü beklediklerini söyleyen Emine Çetinbaşlar, "Bizim için 2 yıldan beri Anneler Günü bir kabusa dönüştü. Biz çiçekçiler eskiden Anneler Günü'nü beklerdik. Ortam çok kötü. İşler şu anda durgun. Pandemiden önce çiçek satışlarımız iyiydi. Pandemiden dolayı kimse dışarı çıkmıyor. Kimseye yaklaşmıyor. Biz çiçek satamıyoruz. İnternetten satışımız da yok. Biz sabit olduğumuz için fiyatlar hep aynı. Daha satış yapamadık. 2-3 tanıdık müşterim geldi o kadar. Bekliyoruz, umutluyuz" dedi.

"Pandemiden önce iyiydi işlerimiz"

Şu anda ancak internetten satış yapılabildiğini kendilerinin internet siteleri olmadığı için satış yapamadıklarını ifade eden çiçekçi Ahmet Kartal, " İşler yok şu anda. Sokakta insan yok. Ancak internetten çiçek alabiliyorsun. Bizim de internet sitemiz olmadığı için şu anda bekliyoruz. Normalde kapalıydık biz. Anneler Günü nedeniyle açtık. Pandemiden önce iyiydi işlerimiz. Anneler Günü'nde dışarıda hareket olması lazım. Dışarıda hareket olmayınca Anneler Günü olmuyor. Allah sonumuzu iyi etsin. Gidişatımız iyi değil. Allah devletimize zeval vermesin " dedi.