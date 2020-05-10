Anneler Günü'nde çiçekçiler siparişlere yetişmekte zorlandı - Son Dakika

Silivri'de Anneler Günü'nde çiçekçiler yoğun ilgi görürken, dükkanlardaki çiçekler kısa sürede tükendi.

Anneler Günü'nde Silivri'de en çok tercih edilen hediye çiçek oldu. Çiçekçilerin rafları tamamen boşaldı.

Çiçekçi Ramazan Kıyatsil, siparişleri hazırlayıp, teslim etmek için yoğun çaba harcadıklarını ifade ederek, "Şu ana kadar yaşadığım en yoğun Anneler Günü'ydü. Çok fazla talep vardı. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Siparişleri yetiştirmeye çalışıyoruz." dedi.

Çiçekçi Etem Kalmış ise "Bu sene çok farklı bir Anneler Günü yaşıyoruz. Dışarı çıkılamadığı için çiçeklere yönelme oldu. Hafta sonu kapalı olduğu için çok ürün getiremedi toptancılarımız. Siparişlerimiz yoğun, dükkanda bir şey kalmadı. Elimizdeki siparişleri göndermeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu.