Anneler Günü'nde düşündüren gerçek: 5 milyon anne açlık sınırının altında yaşıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Anneler Günü'nde düşündüren gerçek: 5 milyon anne açlık sınırının altında yaşıyor - Son Dakika

Anneler Günü'nde düşündüren gerçek: 5 milyon anne açlık sınırının altında yaşıyor

22 dakika önce

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar, Anneler Günü'nde düşündüren gerçeği paylaştı. Türkiye'deki 24 milyon anneden aklaşık 5 milyonunun açlık sınırının altında yaşadığını söyleyen Çakar, Anneler Günü'nün ticarileştiğine de dikkat çekti.

Anneler Günü'nde düşündüren gerçek: 5 milyon anne açlık sınırının altında yaşıyor, System.String[]

Anneler Günü nedeniyle açıklamalarda bulunan Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar, "Koronavirüs salgını ülkemizdeki annelerin durumunu daha da zorlaştırdı. İşsiz, yoksul, çaresiz anne sayısı arttı. Yokluktan, yoksulluktan, işsizlikten tencere kaynatamayan anneler depresyona girdi. Hem kendileri hem de evlatları işsiz" dedi.

Türkiye'de 1955 yılından beri kutlanmaya başlanan Anneler Günü'nün ticarileştiğine de dikkat çeken Çakar, "Şirketlerin kârlarını artırmak ve rant için bu gün istismar ediliyor. Türkiye'de 24 milyon anne var ve bunların 4.8 milyonu açlık, 14.5 milyonu da yoksulluk sınırının altında yaşıyor'' diye konuştu.

RUH SAĞLIKLARI BOZUK

Sözcü'den Yavuz Alatan'ın haberine göre; ekonomik ve sosyal sorunlardan dolayı, ülkemizdeki annelerin önemli bir kesiminin ruhsal bunalım yaşadığını savunan Çakar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yoksulluğun, işsizliğin arttığı salgın döneminde ise bu olumsuz koşullardan dolayı annelerin ruh sağlıkları daha da bozuldu.

Anneleri mutsuzluğa iten bir başka sorun ise meslek, eğitim, yaş ve deneyim olarak gerekli koşulları taşıyan evlatlarının işsiz kalmasıdır. Salgın döneminde ülkemizde hem çalışan hem de çalışmayan annelerin çoğunluğu mutsuzdur."

Tüketici Hakları Derneği, Turhan Çakar, Anneler Günü, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.05.2020 09:07 


Son Dakika

Yıllar sonra bir araya gelen Kavak Yelleri oyuncuları, Pinhani'nin şarkısına klip çekti Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu: Çok mutluyuz Acun Ilıcalı, yarışma esnasında Evrim'e bağıran Yasin'i oyundan kovdu "Kıvanç'la öpüşeceğim için uyuyamadım" diyen isme bir de şimdi bakın! Kanal D'den istifa eden Buket Aydın'ın yerine Deniz Bayramoğlu getirilecek Buket Aydın, Kanal D'den istifa etti Karantinada olan Serenay Sarıkaya, çimlere uzanarak poz verdi Yasak Elma, Baraj ve Öğretmen dizilerinin bayram sonrası sete devam etme kararı iptal edildi Mustafa Karataş'a canlı yayında sorulan "Mars" sorusu herkesi şaşırttı Kerim Sabancı ve Hacı Sabancı Boğaz'daki yalılarında denize karşı spor yaptı Adı kahine çıkan Simpsonlar'ın katil arıları da önceden bildiği iddia edildi Oyuncu Burak Deniz, seyir halindeyken motosiklet sürücüsüne çarptı Survivor'da peş peşe oyun kaybeden Aycan, pes etti: Benim için buraya kadarmış Annesini kaybeden güzel oyuncunun büyük acısı! Fotoğraflarıyla avunuyor Ivanka Trump'ın kişisel asistanı koronavirüse yakalandı
Fenerbahçeli kaleci Harun Tekin iddialı konuştu: Yeniden 1 numara olacağım Fenerbahçeli kaleci Harun Tekin iddialı konuştu: Yeniden 1 numara olacağım         
09:26
Falcao ile yol ayrımına gelen Galatasaray, Hırvat golcü Mario Mandzukic'i gündemine aldı Falcao ile yol ayrımına gelen Galatasaray, Hırvat golcü Mario Mandzukic'i gündemine aldı         
09:05
Mardin'de ufak çocukları ateş açarak kovalayan polis hakkında Emniyet'ten açıklama geldi Mardin'de ufak çocukları ateş açarak kovalayan polis hakkında Emniyet'ten açıklama geldi         
08:19
Bayram sonrasındaki vaka durumu iyileşme gösterirse, sokağa çıkma yasağı haziranda tamamen kalkacak Bayram sonrasındaki vaka durumu iyileşme gösterirse, sokağa çıkma yasağı haziranda tamamen kalkacak         
08:04
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 280 bini geçti Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 280 bini geçti         
02:28
Bacanağının, eşi ile ilişki yaşadığından şüphelenen adam, bacanağına ve baldızına kurşun yağdırdı Bacanağının, eşi ile ilişki yaşadığından şüphelenen adam, bacanağına ve baldızına kurşun yağdırdı         
01:45
Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesinde yaşanan olaylar kamerada Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesinde yaşanan olaylar kamerada         
01:21
Ardahan'a Mayıs ayında lapa lapa kar yağdı Ardahan'a Mayıs ayında lapa lapa kar yağdı         
01:17
Ankara'da kısıtlamaya aldırış etmeden kargo aracıyla misafirliğe gittiler Ankara'da kısıtlamaya aldırış etmeden kargo aracıyla misafirliğe gittiler         
00:45
Güney Kore'de koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle eğlence mekanları kapatıldı Güney Kore'de koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle eğlence mekanları kapatıldı         
00:23
Sağlık Bakanı Koca'dan Sağlık Bakanı Koca'dan "sosyal mesafeli bank" paylaşımı: Fikir güzel         
23:36
Beşiktaşlı Burak Yılmaz'dan koronavirüs paylaşımı: Bi sen eksiktin Beşiktaşlı Burak Yılmaz'dan koronavirüs paylaşımı: Bi sen eksiktin         
23:33
Ercan Taner, beIN Sports ile yollarını ayırdı Ercan Taner, beIN Sports ile yollarını ayırdı         
23:07
Kolombiya'da koronavirüs salgını nedeniyle tabuta dönüşebilen hastane yatağı üretildi Kolombiya'da koronavirüs salgını nedeniyle tabuta dönüşebilen hastane yatağı üretildi         
22:59
Virüs dinlemediler! Belarus'ta Zafer Günü'nde halka açık tören düzenlendi Virüs dinlemediler! Belarus'ta Zafer Günü'nde halka açık tören düzenlendi         
22:59
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da 10 ayda yaptıkları hizmetleri videoyla anlattı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da 10 ayda yaptıkları hizmetleri videoyla anlattı         
22:39
"Denize gireceğim" diyerek evden ayrılan doktor kayboldu         
22:36
Son dakika: Koronavirüs tedavisinde kullanılacak yerli ilaca satış izni çıktı Son dakika: Koronavirüs tedavisinde kullanılacak yerli ilaca satış izni çıktı         
22:26
Sevgilisinden ayrılan adam, video çekip intihar etti Sevgilisinden ayrılan adam, video çekip intihar etti         
22:22
New York'ta korona bağlantılı çocuk hastalığı nedeniyle 3 çocuk daha öldü New York'ta korona bağlantılı çocuk hastalığı nedeniyle 3 çocuk daha öldü         
21:42
Oyuncu Burak Deniz kaza yaptı, alkollü çıkınca ehliyetine el konuldu Oyuncu Burak Deniz kaza yaptı, alkollü çıkınca ehliyetine el konuldu         
21:30
Kerim Sabancı ve Hacı Sabancı Boğaz'daki yalılarında denize karşı spor yaptı Kerim Sabancı ve Hacı Sabancı Boğaz'daki yalılarında denize karşı spor yaptı         
21:16
Kanal D'den istifa eden Buket Aydın'ın yerine Deniz Bayramoğlu getirilecek Kanal D'den istifa eden Buket Aydın'ın yerine Deniz Bayramoğlu getirilecek         
21:15
Koronadan ölen Ömer Döngeloğlu'nun vefat etmeden önce katıldığı son program yayınlandı Koronadan ölen Ömer Döngeloğlu'nun vefat etmeden önce katıldığı son program yayınlandı         
21:04
Sevda Noyan tartışma yaratan sözleriyle ilgili geri adım attı: Ben orada FETÖ'den bahsediyorum Sevda Noyan tartışma yaratan sözleriyle ilgili geri adım attı: Ben orada FETÖ'den bahsediyorum         
20:57
Almanya'da koronavirüs gerginliği! Çok sayıda gösterici gözaltına alındı Almanya'da koronavirüs gerginliği! Çok sayıda gösterici gözaltına alındı         
20:52
Bakan Albayrak'tan Bahçeli'ye teşekkür mesajı: Bu destek ile aşamayacağımız badire yok Bakan Albayrak'tan Bahçeli'ye teşekkür mesajı: Bu destek ile aşamayacağımız badire yok         
20:45
Diyarbakır'da kaynana gelinini defalarca bıçakladı Diyarbakır'da kaynana gelinini defalarca bıçakladı         
20:28
Kimliğine göre dünyanın en yaşlı kadınını gören şaşırıp kalıyor Kimliğine göre dünyanın en yaşlı kadınını gören şaşırıp kalıyor         
19:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2020 09:30:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Anneler Günü'nde düşündüren gerçek: 5 milyon anne açlık sınırının altında yaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]