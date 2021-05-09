Anneler gününde en acı haber - Son Dakika

Anneler gününde en acı haber

09.05.2021 10:09

Anneler gününde en acı haber 'Oğlum tarafından öldürülmek istemiyorum' diyen anne kalbine yenik düştü Gaziantep'te, uyuşturucu bağımlısı oğlunun ölüm tehditleri karşısında çareyi köşe bucak kaçmakta bulan ve yaşadığı acıyı gözyaşlarıyla İhlas Haber Ajansı'na anlatan Nihal Baydar, evlat...

Anneler gününde en acı haber

'Oğlum tarafından öldürülmek istemiyorum' diyen anne kalbine yenik düştü

GAZİANTEP - Gaziantep'te, uyuşturucu bağımlısı oğlunun ölüm tehditleri karşısında çareyi köşe bucak kaçmakta bulan ve yaşadığı acıyı gözyaşlarıyla İhlas Haber Ajansı'na anlatan Nihal Baydar, evlat korkusunda kaçarak yerleştiği kadın sığınma evinde kalbine yenik düştü.

69 yaşındaki Nihal Baydar, iddiasına göre, uyuşturucu bağımlısı oğlundan gördüğü şiddet ve ölüm tehditleri sonrası canını akrabalarının yanına kaçarak kurtardı. Yaşadığı korku dolu anları anlatırken göz yaşlarına hakim olamayan anne Nihal Baydar, kadın sığınma evine yerleştirildi. Oğlu M.A.D. tarafından daha önce yakılıp yıkılan evini tadilat ettirmek için gittiğinde yeniden oğlu ile karşılaşan anne, ölüm tehdidi alınca yakınları tarafından evden uzaklaştırıldı. Olayın yaşandığı gün bir yakının evinde kalan Baydar, ertesi sabah yeniden gittiği kadın sığınma evinde yaşadığı acılara dayanamayıp kalp krizi geçirdi. Yetkililer tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan Baydar, 25 Aralık Devlet Hastanesinde 3 gün süren yaşam savaşını kaybederek hayatını kaybetti.

Nihal Baydar gözyaşları içinde yaşadıklarını anlatırken, 'Ben Cenab-ı Allah'ın canımı almasını istiyorum oğlum tarafından ölmek istemiyorum. Can korkum var her an için beni öldürebilir" demişti.

Öte yanda, Baydar'ın şikayeti üzerine gözaltına alınan oğlu M.A.D. evden uzaklaştırılarak elektronik kelepçe takıldığı ama buna rağmen yine annesinin etrafında olmaya devam ettiği yakınları tarafından iddia edildi.

Anneler gününde en acı haber
Anneler gününde en acı haber
Anneler gününde en acı haber
Anneler gününde en acı haber
Anneler gününde en acı haber
Anneler gününde en acı haber
Anneler gününde en acı haber
Anneler gününde en acı haber

İhlas Haber Ajansı, Uyuşturucu, Gaziantep, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Anneler gününde en acı haber - Son Dakika


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