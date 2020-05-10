Anneler Günü'nde ilk defa annelik duygusunu tattılar - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ilk defa annelik duygusunu tadan kadınlar, büyük bir heyecan yaşadı.



Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bazı kadınlar ilk defa anne olmanın heyecanını yaşadı. Siverek Devlet Hastanesi Yeni Doğan Ünitesinde doğurdukları ilk bebekle anne olma duygusunu tadan kadınlara çiçek verildi.



İlk bebek ilk heyecan



İlk defa bebek sahibi olan olan ve ilk kez Anneler Günü kutlanan Fatma Çavuşan, "İlk kez annelik duygusunu tattım ve Anneler Günü'nde farklı bir duygu oldu. Bir kız çocuğum oldu ve çok mutluyum, servise alındım ve ilk kez anne olmam ve Anneler Günümün kutlanması çok güzel bir duygu. Çiçek getiren belediye çalışanlarına teşekkür ediyorum" dedi.



İlk kez anne olan kadınlara buket hazırlayarak ziyaret ettiklerini belirten Bermal Ungan ise, "Anneler Günü'nde ilk kez annelik duygusunu tadan annelere çiçek takdim ederek onları ziyaret ettik ve mutluluklarına ortak olduk. İlk kez Anneler Günü'nü de biz kutladık" şeklinde konuştu. - ŞANLIURFA