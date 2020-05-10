Anneler Günü'nde ilk kez 'anne' oldular - Son Dakika

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, 10 Mayıs Anneler Günü'nde 5 kadın, dünyaya bebek getirerek ilk kez annelik duygusunu yaşadı.

Siverek Devlet Hastanesi'nde, bugün 5 kadın ilk kez doğum yaparak anne oldu. Anneler Günü'nde anne olmanın sevincini yaşayan kadınlara, Siverek Belediyesi ekipleri de çiçek götürerek günlerini kutladı.

İlk doğumunu yapar Fatma Çavuşan, kızının Anneler Gününde dünyaya gelmesinin kendisini mutlu ettiğini belirterek, "İlk kez annelik duygusunu tattım. Bunun da Anneler Günü'nde olması farklı bir duygu. Bir kız çocuğum oldu ve çok mutluyum" dedi.

Doğum yapan kadınlardan Bermal Ungan da ilk bebeğini Anneler Günü'nde kucağına almasının tarif edilemez mutluluk olduğunu anlattı.

ASIRLIK ANNE UNUTULMADI