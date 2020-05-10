Anneler Günü'nde şehit anneleri unutulmadı - Son Dakika

Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehit annelerini evlerinde ziyaret ederek anneler gününü kutlayıp çiçek verdi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle şehitliğe gidemeyen anneler unutulmadı. Eyüpsultan Belediyesi Zabıta ekipleri, 51 şehit annesini evlerinde ziyaret ederek çiçek verip anneler gününü kutladı. Ziyaret dolayısıyla duygulanan şehit anneleri, böyle günlerde unutulmadıkları için Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ve ekiplere teşekkürlerini iletti.Eyüpsultan Belediyesi ekipleri, geçtiğimiz Cuma günü de ilçedeki tüm sağlık çalışanı anneleri ziyaret ederek çiçek hediye etmiş ve anneler gününü kutlamıştı.