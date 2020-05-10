Anneler Günü'nde şehit annelerinin evlerine giderek sebze ve meyve dağıttılar - Son Dakika

Eskişehir'de Anneler Günü dolayısıyla 10 şehit şehit annesinin evlerine ücretsiz sebze ve meyve ulaştırıldı.

Tepebaşı Kaymakamlığının isteğiyle, Tepebaşı Ziraat Odası ve Yeşil Sakarya Üreticiler Birliği denetiminde hayata geçirilen "Sebzem Kapıda Projesi" kapsamında Anneler Günü dolayısıyla şehit annelerinin evlerine sebze ve meyve gönderildi.

Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede önceden belirlenen şehit annelerinin kapısına kadar özel giyimli ekipler tarafından sebze ve meyveyi içeren bir paket gönderdiklerini söyledi.

Haklarının ödenmesi zor olan şehit annelerinin yüzünü bir nebze olsun güldürmek istediklerini anlatan Buluşan, "Anneler Günü'nde elleri öpülesi şehit annelerini unutmadık. Onların hakkı ödenmez ancak böyle bir jest yapmayı düşündük." dedi.