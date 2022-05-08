Anneler Günü'nde şehit er Yücedağ'ın kabrini bu yıl kız kardeşleri ziyaret etti - Son Dakika
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Anneler Günü'nde şehit er Yücedağ'ın kabrini bu yıl kız kardeşleri ziyaret etti

08.05.2022 14:43
Anneler Günü'nde şehit er Yücedağ'ın kabrini bu yıl kız kardeşleri ziyaret etti

Ankara'da 1980 yılında şehit olan er Arif Yücedağ'ın memleketi Adana'daki kabrini, her sene ziyaret eden anneleri yaklaşık 2 ay önce vefat edince, dört kız kardeşi Anneler Günü'nde ziyaret geleneğini sürdürdü.

Ankara'da 1980 yılında şehit olan er Arif Yücedağ'ın memleketi Adana'daki kabrini, her sene ziyaret eden anneleri yaklaşık 2 ay önce vefat edince, dört kız kardeşi Anneler Günü'nde ziyaret geleneğini sürdürdü.

Ankara'da 42 yıl önce şehit olan Bando Er Arif Yücedağ'ın her yıl Anneler Günü'nde Adana Garnizon Şehitliği'ndeki mezarını ziyaret eden annesi Nadiye Yücedağ, 20 Mart'ta hayatını kaybetti.

Nadiye Yücedağ'ın cenazesi de Asri Mezarlık'ta yer alan şehitliğin yakınındaki aile mezarlığına defnedildi.

Anne Yücedağ'ın vefatının ardından şehidin kız kardeşleri Fatma Altunöz, Saniye Yücedağ, Kezban Yücedağ ve Selma Sağbur ziyaret geleneğini sürdürdü.

Dört kız kardeş, şehit Yücedağ'ın kabrini Anneler Günü'nde ziyaret ederek, annelerinin 1980'den bu yana sürdürdüğü ziyaret geleneğini bu yıl da yerine getirdi.

"Annem ve kardeşim 42 yıl sonra burada buluştular"

Fatma Altunöz, AA muhabirine, Anneler Günü dolayısıyla diğer kardeşleriyle önce annelerinin, daha sonra da şehit kardeşlerinin kabrini ziyaret ettiklerini belirtti.

Beş kardeş olduklarını ve tek erkek kardeşlerinin şehit düştüğünü aktaran Altunöz, "Annem ve kardeşim 42 yıl sonra burada buluştular. Şimdi beraberler. Annem kardeşimiz için senelerce çok üzüldü. Rabbim inşallah onları kavuşturmuştur." dedi.

Saniye Yücedağ da aradan uzun süre geçmesine rağmen üzüntülerinin ilk günkü gibi taze olduğunu dile getirerek, "Annem kardeşimin ardından çok üzüntü çekti. Acısından yürüyemez ve gözü görmez duruma gelmişti. Annemi de kardeşimin kabrinin yakınına defnettik. İnşallah şimdi kavuşmuşlardır." ifadesini kullandı.

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Anneler Günü, Ankara, Adana, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Anneler Günü'nde şehit er Yücedağ'ın kabrini bu yıl kız kardeşleri ziyaret etti - Son Dakika


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