'Anneler Günü'nde şehit oğlunun mezarına geldi - Son Dakika

Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ-İbrahim MAŞE/İSTANBUL, DHA- VAN'da çığ altında kalarak şehit olan Uzman Çavuş Cihan Erat'ın annesi Safiye Erat 'Anneler Günü'nde Edirnekapı Şehitliği'ne jandarma ekipleri tarafından getirildi. Duygu dolu anlar yaşayan anne Erat, mezar taşına sarılarak oğlunun fotoğrafını öptü.

Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından anneler gününü kutlamak üzere Şehit Cihan Erat'ın annesinin yanına giden Jandarma ekipleri anne Safiye Erat'ın ziyaret istediğini geri çevirmedi. Oğlunun mezarına gitmek istediğini söyleyen anne Erat, jandarma ekipleri eşliğinde Edirnekapı Şehitliği'ne gelerek oğlunu ziyaret etti. Şubat ayında Van'da düşen çığ altında kalanları arama kurtarma çalışmaları yapılırken ikinci düşen çığın altında kalarak şehit olan Erat'ın annesi Safiye Erat gözyaşlarını tutmadı. Oğlunun mezar taşını ve fotoğrafını öpen anne Erat, "Çok zor bir imtihan" dedi. Safiye Erat, "Ben yaşamıyorum. Her gün 9'da geliyorum, akşam 7'de gidiyorum. Çok zor bir imtihan bu. Allah tüm şehit annelerine sabır versin" dedi.