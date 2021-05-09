Anneler Günü'nde Zübeyde Hanım anıldı - Son Dakika

Anneler Günü'nde Zübeyde Hanım anıldı

09.05.2021 14:52
Anneler Günü'nde Zübeyde Hanım anıldı, System.String[]

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, Anneler Günü'nde İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, Anneler Günü'nde İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Anneler Günü nedeniyle Zübeyde Hanım'ın anıt mezarında anma töreni düzenlendi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer ile ilçe belediye başkanları ve eşlerinin de katıldığı törende, Zübeyde Hanım'ın mezarına çiçek konulduktan sonra İstiklal Marşı okundu ve saygı duruşunda bulunuldu. Sosyal mesafe kuralları gözetilerek düzenlenen törende konuşan Başkan Tunç Soyer, "Her bir annemizin önünde sevgi, saygı ve minnetle eğiliyoruz. Evladını kaybetmiş annelerin, annesini kaybetmiş evlatların burukluğunu içimizde hissediyoruz. Başkanlık görevime başlarken 'Devlet baba ise belediye anadır' demiştim. Belediyenin analığın tüm erdemlerini üstlenen bir kurum olarak vazife görmesini istedik. Şefkat göstersin, yurttaşlarını ayırmadan kucaklasın istedik. Biz bu misyonu yerine getirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Törene ayrıca İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu ile eşi Müyesser Özuslu, CHP Çiğli İlçe Başkanı Mert Özcan, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ile Öznur Tugay, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ile annesi Nilgün Gümrükçü, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu ile eşi Fügen Selvitopu, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce ve eşi Nilüfer İnce, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ve eşi Deniz Arda, Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı ve eşi Lütfiye Karakayalı, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile eşi Fatma Yetişkin, Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran ile eşi Necibe Duran, Konak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yunak ve Konak Belediyesi Meclis üyesi Sıla İlgi Akkaş, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz ve eşi Nesrin Kırgöz ile Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin katıldı. - İZMİR

Anneler Günü'nde Zübeyde Hanım anıldı
Anneler Günü'nde Zübeyde Hanım anıldı
Anneler Günü'nde Zübeyde Hanım anıldı
Anneler Günü'nde Zübeyde Hanım anıldı

Anneler Günü, Karşıyaka, Hisarcık, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Anneler Günü'nde Zübeyde Hanım anıldı - Son Dakika


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