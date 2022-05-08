Anneler Günü'ne de evlat nöbetinde girdiler - Son Dakika

DİYARBAKIR'da çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler HDP binası önündeki evlat nöbetini Anneler Günü'nde buruk da olsa sürdürdü. Nöbetteki anneler, çocukları dönünce bu tür özel günleri kutlayacaklarını söyledi. Anneler çocuklarına devlete güvenmelerini isteyerek, teslim olma çağrısında bulundu.

Diyarbakır'da evlatları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlattı. 286 ailenin dönüşümlü olarak 979 gündür sürdürdüğü eylemde şu ana kadar 35 aile, çocuğuna kavuştu. Buruk girdikleri Anneler Günü'nde de evlat nöbetini sürdüren aileler, bu tür özel günleri çocukları dönünce kutlamaya başlayacaklarını söyledi.