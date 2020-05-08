Anneler Günü'ne doğru - Son Dakika

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Anneler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Nayir, mesajında, dünyada anne sevgisinin yerine koyulabilecek başka bir değerin olmadığını belirtti.

Annelerin hayattaki en değerli varlıklar olduğunu vurgulayan Nayir, onların sabrın, fedakarlığın, hoşgörünün ve sevginin de kaynağı olduklarını ifade etti.

Vali Nayir, açıklamasında şunları kaydetti:

"Hayattaki en değerli varlıklarımız olan annelerimizi yalnız 'Anneler Günü'nde değil, hayat boyunca sevgi ile kucaklamalıyız. Bu duygularla hayatın tüm güzelliklerine layık olan annelerimize sevgi ve saygılarımı iletiyor, evlatlarıyla sevdikleriyle beraber nice 'Anneler Günü'ne sağlık, mutluluk ve huzur içinde ulaşmalarını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum."