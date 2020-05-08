Anneler Günü'ne doğru - Son Dakika

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İba mesajında, şefkatin, merhametin ve fedakarlığın sembolü, her koşulda seven, koruyan, kollayan ve evlatlarına kol kanat geren tüm annelerin gününü kutladı.

Annelerin çocuklarına sevgiyi, saygıyı, dayanışmayı, paylaşmayı ve hoşgörüyü öğrettiğini ifade eden İba, annelerin ülkenin mutluluğu ve huzuru tesis etmede en büyük güçleri olduğunu vurguladı.

Türklerin inanç ve kültüründe anneliğin kutsal bir vazife olduğuna dikkati çeken İba, mesajında şunları kaydetti:

"Dünyaya geldiğimiz gün sıkıca tuttuğu elimizi bir daha hiç bırakmayan, elini evlatlarının üzerinden çekmeyen annelerimiz bizlere vazgeçmemeyi, ihtiyacı olana el uzatmayı, paylaşmayı öğretendir. Hayatlarımıza anlam katan, sevgi dolu yürekleriyle bizlere yol gösteren, bireylerin ülkelerine ve topluma yararlı birer fert olarak yetişmelerinde yaşamsal bir kılavuz görevi üstlenen annelerimiz geleceğin güçlü Türkiye'sine yön verecek olan nesillerin yetiştirilmesinde de büyük görev ve sorumluluklar düşmektedir.

Bu duygu ve düşüncelerle, emsalsiz ve sınırsız sevgisi ve sabrıyla doğumdan ölüme kadar geçen sürede karşılık beklemeden fedakarca evlatları üzerinde ilgisini sürdüren annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz."