Anneler Günü'ne doğru - Son Dakika

CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan ile Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İlhan, mesajında, karşılıksız özverinin, fedakarlığın, merhametin ve sonsuz sevginin sembolü kıymetli annelerin, yalnızca yılın bir günü değil her gün baş tacı edilse az olduğunu anımsattı.

Hayata ve topluma faydalı, doğru, dürüst ve ahlaklı bireylerin yetiştirilip kazandırılması için emek ve çaba harcayan annelerin değerlerinin ölçülemez olduğunu vurgulayan İlhan, "Annelik kutsaldır. Kuşaktan kuşağa aktarılan toplumsal değerler ve normlar çerçevesinde doğru yolda ilerleyen, vicdan ve merhamet sahibi bireylerin yetişmesinde annelerin önemli bir rolü vardır. Her daim güvenilir, en huzurlu limanlarımız olan, hiçbir zaman hakları ödenemeyecek olan ve bizlerin yetişmesinde katkılarını esirgemeyen tüm annelerimizin anneler gününü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Yılmaz ise annelerin şefkatin, hoşgörünün ve hayatın birleştirici tüm unsurlarının kaynağı olduğunu hatırlattı.

Sağlıklı ve ideal bir toplumun, cefakar annelerin ellerinde şekillendiğini aktaran Yılmaz, "Anneler sadece büyüttüğü evlatları ile değil, anaç ruhları ve fedakarlıkları ile tarihimizde de her zaman eşsiz bir yere sahiptirler. Ülkemizin bağımsızlık mücadelesinden sosyal hayata ve gelenek göreneklerinin yaşatılmasına kadar her konuda annelere minnet borçluyuz." ifadelerine yer verdi.