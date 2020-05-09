Anneler Günü'ne doğru - Son Dakika
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Anneler Günü'ne doğru

6 saat önce

Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm, Anneler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

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Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm, Anneler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Üzüm, mesajında, evlatların mutluluğunun annelerin ve babaların mutluluğuna bağlı olduğunu belirtti.

Mutlu aileler sayesinde huzurlu ve başarılı toplumların ortaya çıkacağını aktaran Üzüm, şunları kaydetti:

"Huzurlu bir topluma sahip olan devlet ise dünyada barışı merhameti ve adaleti ayakta tutmak için çalışır. Dünyadaki huzursuzlukların ve zulümlerin temelinde mutsuz ailede yetişen çocukların çok büyük etkisinin olduğunu bilim insanları açıkça ifade etmektedirler. Son dönemde tüm insanlığı etkisi altına alan koronavirüs salgını özellikle yaşlı diyebileceğimiz insanları etkiledi. Maalesef dünyada yaşlılara karşı değer vermeme onları toplumdan tecrit etme gibi yaklaşımlara rastlandı. Oysa bu yaşlıların aslında her biri birilerinin annesi, babası, dedesi ve ninesi.

Medeniyetimizden aldığımız sorumlulukla ve dinimizin bize yüklediği emirlerle annelerimize babalarımıza dedelerimize ninelerimize hülasa yaşlılarımıza sahip çıkmalıyız. Onları hayatımızda tecrübe ve bereket olarak görmeliyiz. Bu anneler gününde malum salgın dolayısıyla annelerimizin yanında olamasakta onları arayıp hal ve hatırlarını sormalıyız."

CHP Edirne İl Başkanı Pekcanlı

CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, Anneler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Pekcanlı, mesajında, tüm annelerin Anneler Gününü kutladı.

Annelerin karşılıksız sevgi ve sonsuz özverinin simgesi olduğunu ifade eden Pekcanlı, açıklamasında şunları kaydetti:

"Hayata gözümüzü açtığımız andan itibaren ; sevgi dolu yüzü, merhameti, ve eşsiz şefkati ile karşılaştığımız annelerimizin bu anlamlı gününü kutluyorum. Ülkemizde 1955 yılından itibaren kutlanan anneler günü bu yıl 10 Mayıs Pazar günü kutlanacak. Zor günlerden geçtiğimiz bu günlerde pandemi ortamında annelerinin kokularına hasret kalan sağlık emekçisi ve güvenlik mensubu annelerimizin, vatanı için toprağa düşmüş evlatlarımızın annelerinin gazilerimizin annelerinin, karşılıksız sevgi ve sonsuz özverinin simgesi olan bütün annelerimizin, anne adaylarımızın anneler gününü kutluyorum."

MHP Edirne İl Başkanı Tercan

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, Anneler Günü mesajı yayımladı.

Tercan, mesajında, anne sevgisinin büyük bir nimet olduğunu söyledi. Allah'ın bir lütuf olarak kullarına sevgiyi armağan ettiğini aktaran Tercan, şunları kaydetti:

"Bize bu büyük nimeti verdiği için Allah'a her zaman şükretmeliyiz. Sevginin kaynağı Allah'tır. Yavrular daha dünyaya gelmeden, Allah onun sevgisini annelerin kalbine koyar. Yavru dünyaya gelip büyüdükçe annelerin sevgisi de büyür. Yüreği sevgiyle dolan anne, yavrusunu her türlü tehlikeden korumak için kendi hayatını bile tehlikeye atabilir. Eğer Allah sevgiyi annelerin kalbine koymasaydı, canlılar nesillerini devam ettiremezler, hayat böylece kaybolup giderdi."

Ömer Taşçıoğlu, Emrullah Üzüm, Anneler Günü, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 11:36 Kaynak: AA


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