Anneler Günü'ne doğru - Son Dakika

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Yavuz, mesajında, annelerin yaşamın mimarı, sevgi, saygı ve şefkat kaynağı olduğunu ifade etti.

Annelerin, koşulsuz sabır ve fedakarlıklarıyla herkes için birer koruyucu, rehber ve öğretmen olduğunu vurgulayan Yavuz, anneliğin yeri doldurulamayan, değeri hiçbir şeyle ölçülemeyen, dünyadaki en yüce duygulardan biri olduğuna işaret etti.

Türlü fedakarlıklara ve zorluklara sabırla göğüs gererek, çocuğu için tüm benliğini ortaya koyan annelere ne kadar hizmet edilse az olduğunun altını çizen Yavuz, şunları kaydetti:

"Onların değerini kaybetmeden zamanında bilmek, başımıza taç etmek ve gönüllerini hoş tutmak bizler için en önemli görevdir. Aile hayatının bileştirici unsuru, toplumun temel direği ve mukaddes varlıkları olan annelerimizi sadece belirli günlerde değil, her an hatırlamalı ve her günümüzü onlarla yaşamalıyız. Cennetin ayaklarının altına serildiği annelerimizi başımıza taç etmeli ve gönül rızalarını almalıyız. Çünkü dünyada paha biçilemeyen tek şey anne sevgisidir."

Yavuz, "Bizler, annelerimizi sadece bir günle hatırlayan değil, her günümüzü onlarla, onların hatıralarıyla yaşayan bir milletin çocuklarıyız. Bizleri en iyi şekilde yetiştirmek, hayata hazırlamak için karşılıksız sevgi veren, beklentisiz emek harcayan annelerimize her gün aynı değeri vermemiz gerektiğini en iyi bilen toplumlardan biriyiz." ifadesini kullandı.

Şehit anneleri başta olmak üzere baş tacı annelerin gününü kutlayan Yavuz, bütün annelere sağlıklı ve huzurlu uzun ömürler diledi.