Anneler Günü'ne doğru - Son Dakika

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, tüm annelerin gününü kutladı.

Büyükkılıç, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, annelerin haklarının hiç bir zaman layıkıyla ödenemeyeceğine işaret etti.

"Bu güzel ramazan ayında annelerimizin ellerinden öpüyor, gününüzü tebrik ediyorum" ifadelerini kullanan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Bizim felsefemizde her günü 'Anneler Günü' bilmek gerekir. 'Cennet annelerin ayaklarının altındadır' diyerek annelere verilen önemi vurgulayan Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in bu vurgusu üzerine söylenecek söz yok diyoruz. Annelerimizin gününü tebrik ediyoruz. Sağlıklı, huzurlu daha nice Anneler Günü'ne diyor, başta üç tane yavrumun kıymetli annesinin ve tüm annelerin Anneler Günü'nü tebrik ediyorum."

KTO Başkanı Gülsoy

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy da yılın her günü Anneler Günü olarak kutlansa bile annelerin hakkının ödenemeyeceğini belirtti.

Mutlu, güçlü ve güler yüzlü bir toplumun güçlü kadınların ve güçlü annelerin omuzlarında yükseleceğini ifade eden Gülsoy, şöyle devam etti:

"Kadınlar ve annelerimiz hem toplumun temeli olan ailenin temel direği, hem de bütün toplumu dünyaya getiren, yetiştiren en kutsal değerimizdir. Bir kadın tüm dünyayı değiştirebilir. Tarihimiz, birçok kadın ve annenin yazdığı destanlarla doludur. Annelerimiz, büyük bir özveri ile evlat yetiştirip topluma kazandırmanın yanı sıra iş hayatında da aktif rol almaktadır. Onlar, ülkemiz sosyo-ekonomik yapısı içinde birçok sektörde gerek girişimci gerekse bir çalışan olarak önemli görevler üstlenmektedir."

AK Parti Kayseri Milletvekili Yıldız

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ise ilk günden itibaren evlatlarının büyümesi için yemeyip yediren, giymeyip giydiren annelerin ter türlü takdirin üzerinde olduğunu kaydetti.

Annelerin kucaklayıcı, birleştirici ve eşsiz bir merhamete sahip olduğunu aktaran Yıldız, "Onların hayır dualarını almak evlatları için bir faninin sahip olacağı en büyük hazineden biri olacaktır. Anneler Günü bir gün değil, her gündür. Anne sevgisi 365 günde bir güne sığdırılamayacak kadar büyüktür. Unutmayanlar hatırlama ihtiyacı da duymazlar bu yüzden. Biz annelerimizi hiç unutmadık. Allah ömür verdikçe de unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Nuri Ürkündaş da Anneler Günü'nü kutladı.