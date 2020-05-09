Anneler Günü'ne doğru - Son Dakika

Anneler Günü'ne doğru

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Şentürk, mesajında, annelerin toplum hayatındaki önemine değinerek, sağlıklı ve mutlu bir ömür geçirmeleri dileğinde bulundu.

Şentürk, mesajında şunları kaydetti:

"Türk milletinin en zor zamanlarında, nice kahramanlık destanlarında fedakarlık gösteren annelerin, şehit annelerinin, huzurevlerinde bizlere emanet edilen annelerimizin, ayrıca, ülkemizin içerisinde bulunduğu salgın hastalıkta, ailelerinden ayrı kalarak özveriyle çalışan özellikle sağlık çalışanı annelerin Anneler Gününü kutluyor, ahirete irtihal etmiş tüm annelerimizi ise rahmet ve minnetle yad ediyorum."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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